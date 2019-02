Adam Levine répond aux critiques

Maroon 5 et son leader Adam Levine ne se sont sans doute pas fait beaucoup de fans après leur performance à la mi-temps du Super Bowl, mais la réception sans enthousiasme des spectateurs ne semble pas attrister le chanteur outre mesure.

Dans un message publié sur Instagram juste après le spectacle, l'artiste a raconté comment il avait envisagé son spectacle et a remercié les critiques.

«Quand nous avons accepté la responsabilité de jouer à la mi-temps du Super Bowl, j'ai sorti mon stylo et je me suis mis à écrire. Certains des mots qui me sont venus à ce moment-là ont fini par atterrir sur les lanternes qui se sont envolées ce soir. Nous remercions l'univers pour cette opportunité historique de jouer sur la plus grande scène au monde. Nous remercions nos fans d'avoir permis de réaliser nos rêves. Et nous remercions nos critiques de nous pousser à faire mieux», a-t-il écrit, avant d'ajouter certains des mots qui s'étaient affichés avec les lanternes disposées dans le stade, comme «pardonner», «inspirer», «s'agenouiller», sans doute en référence à Colin Kaepernick, le joueur dont la carrière a été mise à mal par sa décision, en 2016, de ne plus se tenir debout pendant l'hymne national, mais de poser un genou à terre.

Maroon 5 avait obtenu l'animation de la mi-temps du Super Bowl après que Rihanna et Cardi B eurent refusé le contrat, expliquant qu'elles ne voulaient pas se produire pour la NFL tant que Colin Kaepernick n'aurait pas retrouvé une équipe.