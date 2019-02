Denis Laforest, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec et président d’honneur du 18e spectacle-bénéfice Amour Humour au profit de La Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale, me signale qu’il reste encore quelques excellents billets pour la soirée qui se tiendra cette semaine (mercredi soir) à 20 h (pour le spectacle) et dès 18 h pour le souper spectacle au Capitole de Québec. Des artistes de la région assureront la partie Amour alors et l’humoriste Michel Barrette s’occupera de celle de l’humour. Les bénéfices de la soirée permettront à la Fondation de poursuivre sa mission d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées et celle des nouveaux arrivants isolés. Renseignements et achat de billets : 418 691-0766 ou en ligne à fondationfais.org

Honorée par la Croix-Rouge

Photo courtoisie

Bravo à Josée Bélanger, bénévole Croix-Rouge à Québec, qui a reçu, lors de la récente rencontre interrégionale de la Croix-Rouge canadienne, l’attestation de reconnaissance de l’engagement bénévole, un prix honorifique attribué conjointement par la Croix-Rouge et le gouvernement du Québec. Cet honneur vient souligner la contribution remarquable de madame Bélanger à la mission humanitaire de la Croix-Rouge canadienne. Bénévole depuis 1994, Josée Bélanger a occupé de multiples fonctions au sein de la Croix-Rouge. Elle a entre autres mené l’équipe d’intervention d’urgence de Québec vers un niveau inégalé de qualité de prestation de services. Sur la photo, Josée Bélanger et Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne, Québec.

15 ans déjà

Photo courtoisie

Patricia et Marie-Anne Bisson (photo), copropriétaires de L’Atelier boutique Zora L’Huppée (située sur Henri-Bourassa à Charlesbourg) célèbrent aujourd’hui le 15e anniversaire de leur entreprise qui, depuis 2004, offre de belles créations faites sur mesure ici : robes de mariée et de mère, des robes de bal et de demoiselles d’honneur, des robes de soirée, des robes de bouquetière ainsi que d’autres modèles. À l’aide de trois excellentes couturières (doigts de fée), toutes leurs créations « sur mesure » sont réalisées par des designers du Québec dans l’atelier annexé à la boutique de Charlesbourg sans aucun intermédiaire. Sur rendez-vous uniquement en téléphonant au 418-624-9773.

Maillon d’or

Photo courtoisie

Bravo à l’entreprise Aki Sushi qui a remporté le Maillon d’Or « franchiseur de l’année », l’une des plus hautes distinctions dans le réseau québécois de la franchise, lors du du Gala Maillon d’Or présenté le 28 janvier dernier au Casino de Montréal. Décerné par le Conseil québécois de la franchise, le Maillon d’Or récompense l’excellence et l’innovation d’une entreprise au cœur du développement de la franchise au Québec, toutes industries confondues. Au cours de la dernière année, Aki Sushi a atteint la barre symbolique des 100 comptoirs-restaurants en épicerie, en plus d’avoir conclu une entente d’exclusivité avec son partenaire d’affaires de longue date, Metro Mon Épicier. La PME, fondée en 2005, qui emploie plus de 900 personnes et dont le siège social est situé à Québec, a aussi vu son chiffre d’affaires grimper de 20 % pour atteindre les 32 millions de dollars en 2018. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur d’Aki Sushi et son Maillon d’or.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dave Pichette (photo), défenseur avec les Nordiques de 1980 à 1984, agent d’immeuble pour Re/Max Québec (Fortin Delage), 59 ans... Émile Proulx Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois, 36 ans... Denis Savard, joueur de hockey (1980-96 : Blackhawks, Canadiens, Lightning), 58 ans... Natalie Imbruglia, chanteuse, 44 ans... Oscar De la Hoya, boxeur mexicain, 46 ans... Gérard Poirier, comédien, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 février 2018. John Mahoney (photo de gauche), 77 ans, acteur américain d’origine britannique... 2018. Edwin Jackson (photo de droite), 26 ans, seconder des Colts d’Indianapolis de la NFL... 2016. Pascale Clément, 57 ans, directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec... 2014. Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 1970... 2013. Marc Lamoureux, 58 ans, chroniqueur du Journal Ici l’Info de Beauport... 2011. Marie-Andrée Blouin, 47 ans, conjointe de Denis Pelletier du Complexe Chez Maurice à Québec... 2011. Woodie Fryman, 70 ans, lanceur avec les Expos de Montréal en 1975–1976 puis de 1978–1983... 2003. Charles Biddle, 76 ans, grand jazzman montréalais dans les années 1950 et 1960... 2006. Betty Friedan, 87 ans, philosophe américaine... 1987. Liberace, 67 ans, l’excentrique pianiste... 1983. Karen Carpenter, 32 ans, chanteuse américaine.