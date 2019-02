Avertissement: fans du Super Bowl ne lisez pas ceci!

D’abord, je passe aux aveux. Je ne suis pas un amateur de sport.

Bon nombre de Québécois et plus cent millions d’Américains ont suivi hier à la télévision la grand-messe annuelle du sport emblématique des États-Unis. La passion qu’on lui porte au-delà de la frontière surprend le reste de la planète, perplexe devant cet enthousiasme effréné. Voici pourquoi.

Sur les 2h54 (174 minutes) que dure la diffusion moyenne d’une partie de la NFL, il n’y a que 11 minutes - oui 11 minutes seulement - de jeu véritable, de mouvement et d’interactions entre les joueurs en direct. Comparez ça à notre sport national, le hockey, ou au véritable football (soccer), qui domine sur le reste de la planète. Des sports d’actions et de mouvements continuels.

Le Wall Street Journal a établi il y a quelques années les statistiques concernant la diffusion moyenne d’une partie de football américain à la télé. La plus grande partie du temps de caméra, environ 75 minutes, est consacrée aux joueurs debout sur le terrain à ne rien faire d’autre que discuter entre eux pendant que les coachs baratinent et que les arbitres confèrent. Ces palabres sont entrecoupés de courtes séquences de jeu extrêmement violent qui durent rarement 15 secondes. Ça permet les longues pauses publicitaires, qui remplissent environ 60 minutes de diffusion, soit plus du tiers du temps d’antenne. Même les reprises, 17 minutes ou plus, durent plus longtemps que le jeu réel en direct.

Et il y a toute cette culture de violence autour du football qui est aussi troublante, immorale même. Les brefs intervalles de jeu véritable finissent par des corps-à-corps brutaux, des têtes qui se cognent et un empilage de joueurs entremêlés. Oui, je sais, c’est ce qui excite les spectateurs qui trépignent maintenant pour savourer les reprises ! Au ralenti, s’il vous plaît.

Vous allez me dire que ça fait partie de la nature humaine de tirer satisfaction des malheurs d’autrui. Les Allemands appellent ça «schadenfreude», la joie malsaine, la joie méchante. Les fans regardent le football comme les «ouèreux» ralentissent pour apprécier les résultats d’un accident. Ou encore, comme les Romains qui aimaient voir les gladiateurs s’entretuer. Les joueurs de football subissent plus de blessures que les athlètes pratiquant tous les autres sports aux États-Unis. Et les blessures qu’il provoque sont terribles. Ils subissent, de façon répétée, des traumatismes cérébraux qui entraînent une grave maladie neurogénérative, l'encéphalopathie traumatique chronique. Selon une étude, publiée en 2017 par l’American Medical Association, 99 % des cerveaux donnés à la science par des joueurs décédés de la NFL en étaient atteints tout comme 91% des joueurs de football collégial et 21% des joueurs de niveau secondaire.

L’interdiction du football est réclamée par ses critiques depuis des décennies. Cela n’arrivera jamais. Le sport est trop populaire et, surtout, trop payant pour ceux qui en profitent.

Avec des profits estimés à 1 milliard de dollars par année, la NFL est la ligue la plus rentable aux États-Unis. Ces énormes profits sont rendus possibles par les milliards de dollars que les gouvernements locaux dépensent pour les stades et les allégements fiscaux consentis aux équipes et à la ligue. Depuis 1997, les contribuables américains ont versé 4,7 milliards de dollars pour payer des stades de la NFL. Les politiciens veulent que les classes populaires s’amusent.

Pour divertir et stimuler des spectateurs souvent obèses, de robustes gaillards se donnent des commotions cérébrales pour finir leur vie comme des vieillards hébétés incapables de profiter des fortunes qu’ils ont accumulées.

Le football incarne et révèle les États-Unis. Le Super Bowl est la plus grande expérience culturelle commune du peuple américain.