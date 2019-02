Bee Simulator sera lancé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Après Bear Simulator, Construction Simulator et Surgeon Simulator, on ne peut pas être surpris que le jeu «Bee Simulator» soit en développement.

Ce matin, on apprenait que les studios Varsav, qui préparent Bee Simulator, s’étaient associés à BIGBEN pour publier le jeu sur plusieurs plateformes. Mais ce n’est pas tout: le jeu sera également vendu en copie physique!



Ce qui distingue Bee Simulator des autres «drôles de sims» est que son gameplay semble bien plus complexe, et que le concept ne semble pas être seulement une attrape à YouTubeurs pour un hit viral. Non, Bee Sim a l’air d’être une vraie bonne aventure.

Dans le jeu, vous incarnez évidemment le rôle d’une petite abeille qui devra explorer Central Park afin de trouver des fleurs rares et récolter leur pollen, mais aussi faire des courses, acrobaties, interagir avec son entourage et se défendre. Selon Varsav, le tout est fait avec des éléments éducatifs et non-violents, parfaits pour la famille.

Il y aura aussi des modes coop et versus dans plusieurs défis, alors on a très hâte de suivre ça.

Bee Simulator sortira vers la fin 2019!