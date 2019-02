Betts se prépare pour l’examen

Seulement quelques jours après son retour de St. Petersburg le 20 janvier où il a participé au East West Shrine Game, Mathieu Betts a repris l’entraînement intensif en prévision de son pro day qui se déroulera en mars au PEPS.

L’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval vivra une étape importante dans son objectif de participer à un camp de la NFL lors de son pro day qui aura possiblement lieu le 11 ou le 12 mars.

« Mathieu est un athlète de pointe et il pourrait obtenir de très bons résultats même s’il se donnait à moitié, mais il veut être au sommet de sa forme », a mentionné le préparateur physique du Rouge et Or, Guillaume Rioux.

« Il a repris l’entraînement à cent miles à l’heure », enchaîne Rioux.

« Le pro day est comme un examen final dont tu connais déjà les questions, ajoute Rioux. Tu dois préparer chaque réponse du mieux que tu peux. Notre objectif est qu’il performe bien dans tous les tests et de démontrer qu’il est un athlète polyvalent. »

Aspects à travailler

À la lumière des résultats de Betts au Défi Est-Ouest en mai dernier à Québec, Rioux a identifié deux facettes où le joueur de ligne par excellence au pays au cours des trois dernières années doit s’améliorer.

« Pour un ailier défensif ou un secondeur extérieur, les équipes vont regarder si le joueur a la force physique suffisante pour rivaliser avec un gros bloqueur de 350 livres », a expliqué Rioux.

« Au Défi Est-Ouest, Mathieu a réussi 18 essais au développé-couché. Il n’y a aucun doute qu’il va dépasser le cap des 20 cette fois-ci. On a fait deux tests et il est au-dessus de son résultat de l’an dernier. »

« Au saut vertical, il a réussi un bond de 29 pouces, poursuit Rioux. On veut améliorer ce test, et il y a encore de la place pour l’amélioration. C’est un test qui mesure la puissance et l’explosion de l’athlète tout comme le saut en longueur sans élan où il a très bien réussi avec un résultat de 9 pi 4 po. »

Pour un ailier défensif, la vitesse est un autre aspect fort important.

« La vitesse est très importante pour un joueur de sa position », a indiqué Rioux.

« Oui, les équipes vont regarder son temps aux 40 verges, mais elles vont aussi regarder ses temps aux 10 et 20 verges. Le départ et les dix premières verges sont très importants. Avec un temps de 4 s 76 au Défi Est-Ouest, il a été le seul joueur de ligne défensive à descendre sous les cinq secondes. »

En tête

L’agilité de Betts est l’une de ses forces. Ses chronos de 6 s 56 aux 3 cônes et de 4 s 12 au t-test (déplacements latéraux) l’ont placé au 1er et 2e rang parmi tous les joueurs au Défi Est-Ouest.

« Ses résultats lui auraient permis d’être parmi les meilleurs joueurs de ligne défensive au camp d’évaluation de la NFL l’an dernier », a précisé Rioux.

« Je me sens privilégié d’être avec Mathieu »

Guillaume Rioux est emballé de travailler avec Mathieu Betts.

Photo d’archives, Simon Clark

Contrairement à Antony Auclair, en 2017, et Laurent Duvernay-Tardif, en 2015, qui s’étaient entraînés sous la supervision de Charlie Petrone, l’ailier défensif du Rouge et Or a préféré demeurer dans son environnement et parfaire sa préparation physique à Québec, plutôt que de se rendre dans un centre spécialisé à Knoxville, au Tennessee.

« Parce que la préparation pour son pro day représente une étape importante dans la carrière d’athlète de Mathieu, je me sens privilégié de travailler avec lui et il s’agit d’une belle marque de confiance », a exprimé le préparateur physique du Rouge et Or Guillaume Rioux.

« C’est un beau défi et c’est excitant », a-t-il ajouté.

« L’an dernier, j’avais déjà travaillé avec Christopher Amoah avant son pro day où les Redskins étaient présents, de poursuivre l’ancien demi inséré et retourneur du Rouge et Or. En raison de la participation de Mathieu au East West Shrine Game et de l’intérêt de plusieurs équipes à son endroit, l’engouement est plus fort cette année. »

NFL et LCF

En plus de Betts, Rioux supervise la préparation des joueurs du Rouge et Or qui prendront part au camp national de la LCF à Toronto, du 22 au 24 mars, ainsi que ceux qui ont été invités au camp régional, le 13 mars, à Montréal.

« La préparation pour un pro day de la NFL ou le camp d’évaluation de la LCF n’est pas vraiment différente, a indiqué Rioux. Les tests sont les mêmes. Les échéanciers sont toutefois différents et ça signifie d’apporter des nuances dans la préparation des gars. »

Expérience

Rioux baigne dans ce type de préparation depuis huit ans déjà.

« Je m’occupe de la préparation physique des joueurs du Rouge et Or depuis quatre ans », a-t-il indiqué.

« Avant d’être à temps plein à Laval, je me suis occupé pendant deux ans de la préparation des gars en prévision du camp d’évaluation de la LCF quand je revenais d’Europe après ma saison. Comme joueur, j’ai aussi fait la préparation deux années. Une pour le Défi Est-Ouest et une autre pour le camp d’évaluation. »