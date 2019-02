M. Legault, quand on se trompe, on s’excuse et on corrige la situation!

Cette phrase a été dite presque textuellement par M. Legault lors du dernier débat télédiffusé avant les élections du 1er octobre 2018.

Cette sincérité a sûrement beaucoup aidé M. Legault et son parti à remonter la pente et finalement à gagner l’élection.

M. Legault s’était plutôt «embourbé» dans ses déclarations sur l’immigration; il s’en est sorti en avouant qu’il s’était trompé sur certains points et en corrigeant le tir par la suite.

J’étais fier du comportement et de l’attitude de M. Legault!

Toutefois, cette semaine, notre premier ministre s’est entêté par rapport au congédiement de l’agronome Louis Robert du MAPAQ. Je croyais qu’il allait corriger la bourde de son ministre de l’Agriculture...il a plutôt choisi d’approuver.

Et cette nouvelle s’est encore assombrie lorsqu’il a été dit que le renvoi était dû aussi à des faits non mentionnés dans la lettre de congédiement. Au bout du compte, M. Robert ne sait pas exactement pourquoi il a été congédié après une brillante carrière de 32 ans au MAPAQ. Je suis convaincu que notre nouveau gouvernement n’avait pas prévu autant de brasse-camarade dans ce dossier.

Présentement, M. Robert reçoit la sympathie et l’encouragement d’à peu près tout le monde. Ceux qui ne sont pas de son côté sont à ce jour, restés muets...et le gouvernement passe pour quelqu’un qui a choisi d’aller du côté des «gros joueurs» qui fournissent semences, engrais et pesticides.

Pour avoir travaillé avec M. Robert au MAPAQ (38 ans dans mon cas), je peux affirmer qu’il est un agronome exceptionnel entièrement dévoué à la cause de l’agriculture au Québec. Ses idées n’allaient pas toujours dans le sens de «l’agri-business» et il a souvent «dérangé» ses patrons car il n’avait pas peur de dire les vraies choses. Au fil des années, il est devenu un expert chevronné et respecté, particulièrement au niveau de la qualité des sols. À preuve, l’émission de La Semaine Verte l’automne dernier où il était constamment présent comme l’expert des sols au Québec.

Le fait qu’il ait voulu dénoncer la situation très malsaine vécue au CEROM (centre de recherche sur les grains) l’honore en tous points.

Hélas, les 5 ou 6 strates de supérieurs hiérarchiques au-dessus de lui n’ont pas corrigé le tir.

Car ultimement, si nos cultures reçoivent trop d’engrais et de pesticides, c’est la qualité de ce l’on mange et notre santé qui sont en jeu! La cause va donc encore bien plus loin que le congédiement comme tel.

Alors, pour sortir positivement de ce bourbier, M. Legault doit faire ce qu’il a déjà dit au débat télédiffusé: «...je ne suis pas parfait, je peux me tromper, mais je peux me reprendre et corriger le tir....restons humbles!».

À défaut de cela, je ne vois que du négatif dans l’entêtement actuel. Qui voudra dénoncer des situations qui ne font pas de sens?...surtout au MAPAQ....?

M. Louis Robert devrait être réembauché, avec des excuses et des félicitations pour son courage; et qu’on le laisse continuer son nécessaire et excellent travail!

Dans ce cas, je reviendrais fier de mon premier ministre!

André Carrier, agronome et retraité du MAPAQ