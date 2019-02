Coupables de complot d’importation de drogue

Trois hommes qui avaient comploté pour importer d’importantes quantités de drogue à Montréal ont écopé lundi de peines de 30 à 56 mois de prison, afin de dissuader quiconque de les imiter même si aucune drogue n’a abouti dans les rues de la métropole.

« Leur plan était de faire venir de larges quantités soit de la résine de cannabis [haschich], soit de la cocaïne, ils étaient attirés par l’appât du gain », a expliqué le juge Jean-François Buffoni, lundi au palais de justice de Montréal.

Louis Nagy, Marco Milan et Robert Bryant, respectivement âgés de 59, 53 et 69 ans, n’ont pas bronché en entendant la sentence. Les trois hommes, qui étaient en liberté sous caution, ont été menottés et directement envoyés en détention.

Un quatrième accusé, Dean Copkov, n’a pas reçu de sentence puisqu’il a été assassiné en Ontario il y a deux semaines. Avant de tremper dans le complot, Copkov était cascadeur à Hollywood, où il a tourné pour de grandes productions telles que L’incroyable Hulk et Pacific Rim.