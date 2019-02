Délaisser le volant de course pour venir aider son père

« La demande est croissante pour ces formations. Notre clientèle, ce sont autant des hommes que des femmes et aussi beaucoup de jeunes conducteurs qui veulent se sentir plus en confiance pour prendre la route en hiver », explique Élie Arseneau, directeur général d’ICAR Mirabel.

ICAR Mirabel a été fondée en 2008 par le père d’Élie, Marc Arseneau. Passionné de course automobile – il a déjà couru en Formule Ford –, il a démarré son entreprise « parce qu’il avait envie de partager sa passion avec le public », raconte Élie Arseneau qui a rejoint l’entreprise familiale il y a un an.

Sur le site aménagé sur les anciennes pistes de l’aéroport international de Mirabel, on retrouve aujourd’hui non seulement des cours de formation sur glace, mais une piste d’accélération, des circuits de karting, un circuit de course de plus de 3 km, un parcours de drift (dérapage contrôlé), un aérodium, une académie de pilotage, des tours d’hélicoptère.