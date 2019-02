Des cheveux de Georges Washington vendus 35 764 $

Une mèche de cheveux de George Washington a été vendue aux enchères pour 35 764 $ à la vente d’hiver Lelands.

Donnés par la famille d'Alexander Hamilton, les cheveux, conservés derrière une vitre, ont été vendus à la clôture des enchères le 1er février, selon ce que rapporte le New York Daily News.

La vente aux enchères a débuté le 4 janvier avec un montant de départ de 2 500 $.

La mèche de cheveux du premier président américain a été jointe à une note signée de l’ancien secrétaire d’État James A. Hamilton et du troisième fils d’Alexander Hamilton.

Lock of George Washington's hair fetches $35,000 at auction https://t.co/EOXSYHosrp pic.twitter.com/fxdCFdAfUb — The Hill (@thehill) 4 février 2019



Les cheveux de Washington sont attachés ensemble par une ficelle, scellés avec de la cire et encadrés. La mèche, qui mesure environ 5,31 pouces, a été envoyée à Eleanor G. Collins en mars 1871.

Dans la lettre écrite par Hamilton on peut lire que l'onéreux objet avait appartenu à «l'illustre Washington» et qu'il était envoyé «comme marque de respect et de considération» pour elle.

Il semblerait que la mèche soit d'autant plus précieuse puisqu'il est plus commun de voir les cheveux de gens célèbres beaucoup plus fractionnés. Cette mèche est donc considérée comme étant une «grosse» mèche de cheveux.