Des réfugiées yézidies menacées en Ontario

Des réfugiées yézidies qui tentent de refaire leur vie au Canada après avoir servi d'esclaves sexuels à des combattants du groupe armé État islamique (EI) sont la cible de menaces en Ontario, a rapporté CTV News lundi soir.

À ce jour, cinq femmes et une adolescente de 14 ans ont porté plainte à la Police régionale de York, a dévoilé l'émission W5 de CTV.

Les femmes ont été contactées par des hommes au téléphone et pas textos. Ceux-ci les ont, entre autres, menacées de viol, accusées de vénérer le diable et ont partagé des images de décapitation et de combattants de l'EI.

«Nous sommes venues ici pour être en sécurité, mais avec ces menaces, je ne me sens pas en sécurité. Nous voulons vivre sans être menacées et sans peur», a confié Adiba, une femme qui a été vendue six fois à des combattants de l'EI, à CTV.

Les femmes visées par les menaces ont remis des enregistrements à la police, qui a ouvert une enquête.

Les Yézidis, des membres d'une minorité religieuse, ont été grandement persécutés tandis que l'EI étendait son «califat» en Irak. En 2014, des dizaines de milliers de Yézidis avaient dû fuir leurs demeures, tandis que des milliers de membres de la communauté ont été tués ou réduits en esclavage.