Du verglas et de la pluie pour la semaine

MONTRÉAL – Un nouveau système va traverser le Québec, lundi et mardi, apportant des précipitations sous forme de verglas et de pluie.

Les précipitations associées à ce système devraient débuter sous forme de neige lundi matin sur l'ouest du Québec et se changer rapidement en pluie verglaçante. Les précipitations se dirigeront vers les régions du centre au cours de la soirée. De 2 à 5 millimètres de verglas sont attendus.

Des avertissements de pluie verglaçante ont été émis pour certains secteurs, comme Québec, Mont-Laurier, la Mauricie, La Tuque ou encore l’Abitibi-Témiscamingue.

Pour Montréal, comme pour plusieurs autres régions, c’est un avis de bruine verglaçante qui a été émis pour lundi matin : les routes, les rues et les trottoirs pourraient être glacés et particulièrement glissants.

À Montréal et à Québec, le mercure sera encore à la hausse et affichera, respectivement, un maximum de -1 °C et -3 °C dans l’après-midi. Mardi, les températures continueront d’augmenter : il fera 5 °C à Montréal avec une alternance de soleil et de nuages, tandis qu’à Québec, il fera 3 °C avec des averses de pluie et de neige.

La neige et la pluie seront au programme sur plusieurs secteurs, mercredi. Dès jeudi, un nouveau système va faire son apparition et affecter la province.