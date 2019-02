Expropriations à Beauport : «cavalier», juge Jean Rousseau

Le conseiller de Démocratie Québec Jean Rousseau juge que l'administration Labeaume a agi de façon cavalière en annonçant en conférence de presse des futures expropriations dans le secteur de Beauport.

«Connaissez-vous une autre façon de faire de la part de M. Labeaume? Non. C'est cavalier.»

M. Rousseau a ainsi réagi à l'annonce de l'implantation d'une nouvelle zone d'innovation dans le secteur portuaire du littoral Est, soit Beauport-Maizerets-d’Estimauville. Le changement de vocation des terrains impliquera l'expropriation de certaines entreprises, a annoncé le maire de Québec, Régis Labeaume, lundi matin. Les entreprises en question l'ont appris en même temps que tout le monde.

«Il va y avoir des contestations», prédit Jean Rousseau. «C'est quelque chose qu'on ne verra pas dans ce règne-ci. Une façon de faire une grosse annonce avec des résultats à très long terme.»

Il aimerait pour sa part un projet résidentiel plutôt qu'un pôle d'innovation. Cela permettrait de redonner le littoral aux citoyens, de densifier la ville au centre et d'éviter d'utiliser les terrains des Sœurs de la Charité, plaide-t-il.

Québec 21 applaudit

De leur côté, les conseillers de Québec 21, Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Patrick Paquet ont applaudi l'idée. «On veut développer ce coin-là. C'est un peu surprenant de voir le maire arriver avec ça soudainement. Il y a quelques mois, il nous disait qu'il n'y avait plus rien à développer à Beauport. On salue l'initiative. Ça amène aussi la fameuse valeur ajoutée pour le troisième lien à l'est», a exprimé le chef, Jean-François Gosselin.