Florence + The Machine de retour à Montréal en mai

Tête d'affiche du plus récent festival Osheaga l'été dernier à Montréal, la formation Florence + The Machine ne fera pas patienter ses admirateurs bien longtemps, car elle présentera un concert au Centre Bell le 28 mai.

Les billets pour y assister seront en vente à compter de vendredi à 11 h sur evenko.ca. Il faudra débourser au moins 63 $ l'unité pour s'en procurer.

Ce nouveau spectacle du groupe britannique s'inscrira dans le cadre de la tournée nord-américaine «The High as Hope» – titre de son plus récent album lancé l'an dernier – de 17 dates qui se déroulera en mai et juin. Outre Montréal, le seul autre arrêt de la bande à Florence Welch au Canada aura lieu sur la scène du Budweiser Stage, à Toronto, le 26 mai.

Lors de leurs deux rendez-vous en sol canadien, les musiciens de Florence + The Machine seront précédés de l'auteur-compositeur britannique Devonté Hynes, mieux connus sous le nom de Blood Orange.