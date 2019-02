Gestion de la performance financière: Raymond Chabot Grant Thornton met la main sur FPM360

MONTRÉAL – Raymond Chabot Grant Thornton, qui œuvre notamment dans les secteurs de la fiscalité, des services-conseils et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, bonifie son offre en matière de services-conseils aux directeurs administratifs et financiers d’entreprise.

La firme a annoncé lundi l’acquisition de FPM360, une entreprise spécialisée dans les services de gestion de la performance financière, en numérisation de la fonction finance et en gestion de la trésorerie.

«Par cette acquisition importante, notre équipe de conseil en management double en termes d’effectifs et notre offre en gestion de la performance financière devient la plus sophistiquée du genre dans le marché», a déclaré Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton.

«Les dirigeants fondateurs de FPM360, David Mayrand, Normand Houle et Hughes Lepage, seront dorénavant associés au sein de la firme», ont souligné les nouveaux partenaires dans le communiqué annonçant la transaction. Le montant de celle-ci n’a pas été précisé.