Il n’existe pas de méthode unique

Je soupçonne ma sœur de vous avoir écrit la lettre que vous publiez ce matin dans laquelle elle annonce avoir coupé les ponts avec sa famille. Vous n’avez pas compris qu’elle se donnait le beau rôle en affirmant que ses sœurs étaient jalouses d’elle à cause de sa façon légère d’aborder la vie qui lui donnait une jeunesse éternelle ? Elle ne se rend malheureusement pas compte, la pauvre, qu’elle est la risée de tout le monde avec sa façon de renier son âge et de faire semblant d’être jeune, alors qu’elle ne l’est plus.

Mon autre sœur et moi l’avons laissée couper les ponts avec nous sans aucune peine. Et contrairement à ce qu’elle laisse sous-entendre, nous ne sommes nullement jalouses d’elle. Nous sommes plutôt déçues de la regarder faire en sorte de paraître plus jeune que sa propre fille de 30 ans. Une fille avec qui nous sommes d’ailleurs toujours en relation, malgré les agissements de sa mère. Des agissements qui la font bien rigoler elle aussi, quand ils ne la font pas pleurer.

Comme vous voyez Louise, il y a toujours deux côtés à une médaille, et certainement pas une seule et unique façon de régler un problème. Peut-être que si vous aviez eu ma lettre entre les mains en même temps que celle de ma sœur, vous n’auriez pas emboîté aussi facilement son point de vue. Mais vous ne pouviez pas savoir et vous êtes allée selon ce que sa lettre vous inspirait.

Quant à notre sœur, elle devrait se calmer le pompon, rendue à son âge. Car entre vous et moi, prendre plaisir à compétitionner sa fille comme elle le fait n’est pas un signe de grande maturité de la part d’une adulte.

Une sœur moins bête qu’on pense

Je ne sais pas du tout s’il s’agissait d’une lettre écrite par votre propre sœur, car vous savez, nos vies à nous, les êtres humains, se ressemblent plus ou moins toutes puisque nous vivons des expériences similaires. Mais c’est un fait que lorsque je réponds à une lettre, je ne peux prendre en compte que la position qui m’est exposée dans la lettre en question. Bien qu’il m’arrive de lire en sous-texte une vérité différente que la personne qui écrit refuse de voir. Quoi qu’il en soit, il est certain que certaines ruptures font l’affaire des deux parties en cause.