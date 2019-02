La Ville de Québec veut créer une vaste zone d’innovation dans Beauport-Maizerets-d’Estimauville

Confrontée à la rareté des terrains, la Ville de Québec veut faire du Littoral est (Beauport-Maizerets-d’Estimauville) une nouvelle zone d’innovation axée sur les activités logistiques, les sciences de la vie et les technologies propres. «C’est le prochain projet de société à Québec», selon le maire Labeaume.

C’est ce que M. Labeaume a fait savoir en point de presse lundi en fin de matinée. Les terrains visés représentent une superficie de 3,9 km carrés (500 terrains de football) dont 750 000 mètres carrés de terrains développables et 275 000 mètres carrés de planches aménageables immédiatement. «On parle essentiellement de techno. On ne veut plus d’industriel dans le coin», a insisté Régis Labeaume.

Photo Stevens LeBlanc

Expropriations et mur

Il faut s’attendre à des expropriations sur certains terrains de la White Birch. Le maire a également évoqué l’expropriation des compagnies AIM et Glassine. Le dépôt à neige de la Ville qui se trouve dans le secteur «est appelé à disparaître», a ajouté le maire. Aucune résidence ne sera expropriée, a assuré Régis Labeaume.

Cette proposition de zone d’innovation a été déposée au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires en lien avec la vision exprimée dans le Projet Saint-Laurent du nouveau gouvernement caquiste. C’est que le projet touche en partie des terrains situés à proximité des développements réalisés par le port de Québec. À l’image de la ville de Marseille, un mur séparerait la plage de Beauport du reste du développement. «Il faudra changer l’image de ce secteur-là», a répété le maire.

Photo Stevens LeBlanc

Coûts et échéancier

La Ville travaille actuellement à déterminer les coûts exacts d’un tel projet et son échéancier. La première étape du projet coûterait 75 millions $, dont 50 millions consacrés à la décontamination des terrains, a fait remarquer le maire. Les sommes viendraient du gouvernement du Québec, estime-t-il.

Selon les calculs de la municipalité, ce vaste projet a un potentiel de 280 nouvelles entreprises et 15 000 nouveaux emplois spécialisés sur une dizaine d’années. Les retombées annuelles en rémunération seraient de 1 milliard $ pour des emplois à haute valeur ajoutée en plus des investissements physiques, ajoute-t-on.