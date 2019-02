Les meilleures bandes-annonces dévoilées lors du Super Bowl

Il n’y a pas que la performance de Maroon 5 à la mi-temps qui a fait jaser pendant le Super Bowl dimanche soir. Comme chaque année, les grands studios hollywoodiens ont profité de l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis pour dévoiler les premières images de certains de leurs films les plus attendus de l’année. Voici cinq bandes-annonces qui ont attiré notre attention.

Capitaine Marvel

Photo courtoisie, Marvel Studios

Le récent succès du film Wonder Woman, de DC Comics, a prouvé que les superhéroïnes pouvaient aussi faire la loi au box-office. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les studios Marvel lancent à leur tour un film de superhéros centré sur un personnage féminin. Dans la bande-annonce de trente secondes dévoilée dimanche, on découvre une Capitaine Marvel explosive dont la devise est « plus haut, plus loin, plus vite ». Un rôle qui semble avoir été fait sur mesure pour l’actrice Brie Larson (Room).

► Sortie : 8 mars

Avengers : phase finale

Photo courtoisie, Marvel Studios

Après l’immense succès qu’a connu le troisième Avengers aux guichets l’an passé (plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial), il fallait bien s’attendre à voir quelques images du très attendu chapitre final de la saga pendant le Super Bowl. Attendu sur les écrans à la fin avril, soit au début de la saison des blockbusters, ce nouveau film réalisé par les frères Russo devrait mettre en scène l’ultime combat entre les Avengers et le puissant Thanos (Josh Brolin). Sans surprise, les premières images dévoilées dimanche laissent présager un dénouement spectaculaire.

► Sortie : 26 avril

Alita : l’ange conquérant

Photo courtoisie, Twentieth Century Fox

Présentée dans sa bande-annonce comme « l’événement cinématographique 3D de l’année », cette adaptation du manga japonais Gunnm suscite la curiosité par le fait qu’elle est produite par le réputé cinéaste canadien James Cameron (Avatar, Titanic) et réalisée par Robert Rodriguez (Spy Kids). Les premières images du film nous permettent de découvrir un univers post-apocalyptique créé avec un mélange d’images de synthèse et de prises de vues réelles. Intrigant, en attendant la sortie du prochain Avatar...

► Sortie : 14 février

Nous

Photo courtoisie, Universal Pictures

La barre est haute pour le cinéaste Jordan Peele, qui avait signé un de ses succès surprises de 2017 au box-office avec son brillant thriller d’épouvante Get Out. Bonne nouvelle : les premières images de son nouveau film, Nous (Us), nous permettent de croire qu’il poursuivra dans la même veine en proposant de nouveau un mélange de suspense, d’horreur et d’action. Mettant en vedette Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss et Winston Duke, Nous racontera les péripéties des membres d’une famille afro-américaine qui, pendant un voyage au bord de la mer, feront la rencontre de leurs doubles maléfiques.

► Sortie : 15 mars

Histoire de jouets 4

Photo courtoisie, Disney

Le cowboy Woody, l’astronaute Buzz Lightyear et leur joyeuse bande de jouets sont enfin de retour dans ce nouveau film de la série qui prendra l’affiche au début de l’été, neuf ans après la sortie du troisième épisode. La bande-annonce qu’on a pu voir dimanche donne un avant-goût de l’intrigue, nous montrant notamment le pauvre Buzz, qui se retrouve épinglé au milieu d’un groupe de peluches à gagner dans un parc d’attractions.

► Sortie : 21 juin