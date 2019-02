Lisée dirigeait tout sans consulter, dit un rapport

Des problèmes de communication importants, un modèle chef/vice-cheffe non concluant, Jean-François Lisée et sa garde rapprochée qui prennent toutes les décisions: ce ne sont que quelques-unes des défaillances de la campagne électorale du Parti québécois (PQ) mises de l'avant dans un rapport interne dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

Visiblement, l'équipe de Jean-François Lisée et celle de son parti n'étaient pas au diapason entre le 23 août et le 1er octobre 2018.

Dans des extraits consultés par TVA Nouvelles, on peut lire que «le comité stratégique a le sentiment d'avoir été complètement mis de côté par le chef une fois la campagne démarrée».

Le rapport fait aussi état de problèmes de communication importants entre l'équipe du chef et la permanence du parti.

«Tout était dirigé par le chef lui-même sans échange avec le reste de l'équipe» indiquent les auteurs. Il semble que cette façon de tout diriger à partir de l'autocar de campagne a provoqué une déficience de fonctionnement des comités de stratégie. La présence d'une vice-cheffe n'a pas aidé.

Si le Parti québécois a trouvé l'idée d'avoir une vice-cheffe intéressante, le duo formé par Jean-François Lisée et Véronique Hivon n'a pas donné les résultats escomptés. On parle même d'un «modèle non concluant».

L'affaire de la candidate Michelle Blanc et ses controversés gazouillis semble également avoir ébranlé les colonnes du temple péquiste. Le rapport suggère que le «contrôle des candidatures doit tenir compte de la nouvelle réalité des réseaux sociaux».

Les auteurs de ce rapport proposent qu'un processus d'autorisation de candidature soit mis en place avant les investitures.

