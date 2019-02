Longue histoire entre Garde et Vercoutre

La relation entre Rémi Garde, Joël Bats et Rémy Vercoutre ne date pas d’hier.

« C’est une longue histoire avec Rémi, il a occupé tous les postes stratégiques de l’Olympique lyonnais », explique Vercoutre qui a aussi eu Bats comme entraîneur des gardiens à Lyon.

« Quand Rémi était dans d’autres postes, je le voyais tous les jours et je le tutoyais et le jour où il a pris ses fonctions d’entraîneur, je suis monté dans son bureau et je lui ai dit que je devais le vouvoyer maintenant qu’il était mon supérieur hiérarchique. J’ai été son gardien suppléant et c’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier quand Hugo Lloris a été transféré à Tottenham. C’est aussi lui qui est venu m’annoncer, avec Joël Bats, après ma grave blessure au genou que je ne jouerais plus. »

Il n’a donc pas réfléchi bien longtemps quand Garde lui a offert de prendre le relais de Bats, qui est désormais entraîneur adjoint, ayant délaissé les gardiens.

« Quand ils ont décroché le téléphone pour me demander si j’étais prêt à quitter tous mes projets français pour venir les rejoindre, j’ai eu deux questions. J’ai voulu savoir si Joël veut que je devienne celui qui prend sa suite et qui serait le gardien de but. Après [...] j’ai fait mes bagages. »