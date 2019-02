Lotto Max: l’identité des gagnants du gros lot de 26,6 millions $ maintenant connue

Loto-Québec a dévoilé lundi l’identité des gagnants du gros lot de 26,6 millions $ du tirage de Lotto Max de vendredi.

On savait depuis samedi que le billet gagnant avait été acheté au Québec dans la MRC de Roussillon, sur la Rive-Sud de Montréal, mais rien d’autre.

Lundi, la société d’État a révélé que les gagnants sont Charlene Williams et Henri A. Beauchamp, des résidents de la Montérégie (où est située la MRC de Roussillon).

Mme Williams et M. Beauchamp sont amis depuis une quinzaine d’années et achètent des billets de loterie ensemble depuis un peu plus d’un an, a indiqué Loto-Québec.

«C’est M. Beauchamp qui a vérifié les numéros gagnants sur le site web de Loto-Québec et vu qu’ils étaient multimillionnaires, peut-on lire dans un communiqué. Il a appelé son amie pour lui dire qu’il avait quelque chose à lui annoncer, mais qu’il voulait le faire en personne. Celle-ci s’est alors demandé de quoi il s’agissait. Elle avoue avoir pensé qu’ils avaient peut-être gagné à la loterie.»

Henri Beauchamp est devenu octogénaire à la fin janvier. «Je viens d’avoir 80 ans, mais je me sens jeune!» a-t-il dit en recevant son lot.

Il a mentionné que lorsqu’il a vu que tous les numéros du billet étaient bons, il a cru qu’il rêvait.

«La dame au dépanneur nous a dit qu’elle ne pouvait pas nous payer le lot sur place», a pour sa part raconté Mme Williams en riant.

Le billet gagnant a été acheté au kiosque de loterie du Centre Régional de Châteauguay, à Châteauguay.