Louis Morissette a fait une apparition éclair (et remarquée) au Super Bowl

Louis Morissette a assisté au Super Bowl opposant les Patriots et les Rams et en a profité pour faire un petit coucou à la caméra dès que l'occasion s'est présentée.

L’ancien «mec comique» a partagé une image alors qu’il pose derrière Julian Edelman et des présentateurs sportifs du NFL Network.

«Se planter comme un tata dans la shot de Julian Edelman? Check», indique à la blague Louis Morissette sur Instagram.

Une téléspectatrice a remarqué la présence du réalisateur sur son écran et a capturé le moment qu'elle a partagé sur Twitter.

Bravo à @ZeMorissette derrière qui hoche la tête pendant l’entrevue de Julian Edelman en direct du #SuperBowl . J’ai tellement ri! 😂 pic.twitter.com/yjKO4K486G — Virginie Laliberté (@VirginieLali) 4 février 2019

«Bravo à Louis Morissette derrière qui hoche la tête pendant l’entrevue de Julian Edelman en direct du Super Bowl. J’ai tellement ri!» indique-t-elle sur Twitter.

Super Bowl LIII

Le Super Bowl a eu lieu le dimanche 3 février dernier et ce sont les Patriots qui ont remporté le match 13 à 3. La prestation de la mi-temps du Super Bowl, offerte par le groupe Maroon 5, a fait encore plus jaser que le match, plusieurs avançant qu’il s’agissait la performance la plus «plate» de tous les temps.