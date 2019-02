Michel Barrette songe à la retraite

Après 36 années à raconter ses histoires aux quatre coins du Québec, Michel Barrette prépare sa dernière tournée. L’humoriste de 62 ans prévoit se retirer et raccrocher son micro de stand-up aux alentours de 2023.

« Avec la période de rodage et la tournée, ce prochain spectacle va m’amener à 67 ans et à 40 ans de métier. Je vais pouvoir me dire que j’ai eu une belle carrière. Les gens ont ri, et je vais être content » a-t-il lancé, lors d’un entretien.

L’humoriste dit être prêt à laisser sa place à la jeune génération.

Il flotte tout de même un certain scepticisme autour de Michel Barrette concernant cette décision de se retirer après sa prochaine tournée.

« Ma blonde et mes fils se roulent à terre. Ils ne me croient pas. Ils vont devoir accepter qu’ils vont devenir mon seul public. Ils vont être pognés avec moi soir après soir », a-t-il fait savoir.

L’humoriste qui est venu au monde avec le personnage de Hi! Ha! Tremblay en 1983 est conscient qu’il va peut-être trouver ça difficile. Il adore raconter des histoires. Ce qu’il fait depuis la naissance de ce personnage.

« J’arrête le monde dans les centres d’achats pour leur raconter des histoires. J’aime ça », a-t-il admis.

En écriture

Un enthousiasme qui n’est pas toujours partagé par son plus jeune fils Jonathan, qui a 12 ans.

« Il n’en peut plus. Lorsqu’il voit que quelqu’un me reconnaît, dans un centre d’achats, il m’attire tout de suite à l’intérieur dans une boutique », a-t-il mentionné.

Michel Barrette montera sur les planches du Capitole de Québec, mercredi, à l’occasion du spectacle-bénéfice Amour Humour, dont les profits seront remis à la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS).

Il présentera son spectacle Drôle de vie qui est actuellement dans sa dernière ligne droite.

La mission de la fondation est de contribuer à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des aînés vivant à domicile ou en centre d’hébergement.

« Je n’ose pas me l’avouer, mais j’ai quand même 62 ans. Je vais avoir 67 ans lorsque je vais me retirer. Je suis en santé, en forme et je pète le feu. La scène me permet de beaucoup rester en santé soir après soir. Je suis chanceux, mais on ne sait jamais. Je vais peut-être, un jour, avoir besoin de ces gens qui pensent aux autres sur une base quotidienne et qu’on a parfois tendance à oublier », a-t-il fait remarquer.

Michel Barrette est actuellement dans les derniers moments de sa tournée Drôle de vie qui se terminera cet été.

Il a commencé à écrire ce qui sera son 12e et dernier spectacle solo. Le rodage va débuter à l’automne 2019, et il se retrouvera sur la route un an plus tard, jusqu’en 2023.

« J’ai commencé à mettre des choses sur papier », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’est déjà retrouvé avec une page blanche à quatre jours de la première.