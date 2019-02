Nostalgie scolaire

L’école, c’est comme la photographie. Quelques clichés et nous voilà experts, mais la vision que nous avons d’une bonne éducation repose entièrement sur notre propre expérience.

« Je sais lire, écrire et compter, je baragouine l’anglais et j’ai un emploi pas pire : j’ai donc reçu une bonne éducation. »

Mais ce n’est plus si simple. Demain, il faudra concurrencer des robots, comprendre des choses et manipuler des appareils pour l’instant inimaginables. Aurons-nous encore du temps à consacrer à la culture, à la chasse aux étoiles, à la connaissance pour la connaissance, tout ce qui fait que l’être humain n’est pas qu’une machine à assurer sa survie ?

Élitiste, moi ?

Après avoir mis tout le monde en garde contre la nostalgie hier, j’avoue maintenant me vautrer dans mes souvenirs du cours classique. J’utilise même l’expression maudite « dans mon temps » quand j’en parle. Si je suis persuadée que c’était mieux « dans mon temps », c’est parce que, voyez-vous, c’était mieux.

Mais pour très peu de Québécois.

À cette époque, les collèges classiques accueillaient les garçons bolés, les pieux, les fils de riches et ce que j’appelle « l’élite de l’effort », ces jeunes prometteurs, mais sans moyens que les communautés religieuses prenaient sous leur aile en échange de vœux perpétuels.

Au Québec, très peu de filles ont fait leur cours classique avant son abolition à la suite du rapport Parent. En 1955, seulement 15 collèges pour jeunes filles offraient le cours secondaire classique de huit ans qui menait au baccalauréat des arts. En 1960, il y en avait 50. En 1970, c’était terminé pour tout le monde.

Puisque le cours classique menait à la prêtrise ou aux professions libérales, pourquoi les filles voulaient-elles étudier le latin, le grec et la philosophie alors que la dactylo et la sténographie leur ouvraient les portes d’un marché du travail moins cruel que l’usine ?

Pour certaines familles, dont la mienne, c’était une question de snobisme, mais, une fois à nos pupitres, un statut social élevé ne servait plus à rien. Les sœurs nous plongeaient tête première dans Homère sans s’excuser d’exiger de nous des efforts.

Mais, aux filles, elles enseignaient aussi l’ordre de préséance protocolaire au cas où la reine débarquerait prendre le thé...

Décrochage

Quand le couvent d’Hochelaga (photo), inauguré en 1860, a été démoli en 1970 – quelle perte patrimoniale, car c’était un des plus beaux édifices néo-classiques au Canada – et que je me suis retrouvée à l’école du quartier, j’ai décroché. Passer de l’analyse des œuvres de Corneille et de Racine à l’étude de romans gnangnans au cours de français, c’en était trop. Ou plutôt, pas assez.

Déjà, on attendait peu de nous au public. J’entends dire que c’est pire aujourd’hui.

De plus, quitter une école aux qualités architecturales et esthétiques intemporelles pour se retrouver dans un hideux édifice en carton-pâte des années 1970 n’incitait pas à l’engagement scolaire. L’apparence de nos écoles est d’importance capitale pour que les jeunes aient envie d’y être. Eh oui, autrefois, les écoles, publiques ou privées, étaient plus belles, construites de matériaux nobles, pas de blocs de béton.

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles c’était mieux, avant.