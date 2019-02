Nouvelle collision multiple à Alma lundi

ALMA | Une nouvelle collision multiple s’est produite lundi matin à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’ajoutant à la série de carambolages survenus ces dernières semaines du Québec.

Le dernier événement du genre en liste, qui a impliqué quatre véhicules, s’est produit à l'angle de la rue Claire-Fontaine et de l'avenue du Pont Nord dans cette municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Heureusement, l'accident n'a fait que trois blessés légers.

Pourtant, les conditions routières n'étaient pas catastrophiques lundi matin, a pu constater TVA Nouvelles. La chaussée était glissante, mais la visibilité était bonne.

Il s'agissait du deuxième carambolage en deux semaines à Alma.

Ces deux événements ont été moins médiatisés que ceux de la route 175 en janvier, de l'autoroute 40 la semaine dernière, et de l'autoroute 20, en fin de semaine, mais il y a tout de même une série de similarités entre eux, soit les conditions climatiques, le manque d'adaptation de la conduite et l'absence de distance sécuritaire, selon l'instructeur Eric Perron, de l'école de conduite Tecnic Auto d'Alma.

Le facteur humain peut jouer un rôle aussi important que les conditions routières et la température.

«On ne peut pas conduire à la même vitesse en hiver et en été, affirme M. Perron. Ce n'est pas du tout la même adhérence. Il faut garder une distance sécuritaire, non pas de deux secondes comme en été, mais de quatre et même cinq secondes.»

Un camionneur de 37 ans d'expérience, Dany Bolduc, de Transport Spécialisé Savard, constate que la conduite automobile a changé avec les années.

«Il y a beaucoup plus de véhicules sur la route qu'il y a 10 ou 15 ans, observe-t-il. Donc, il y a forcément plus de risques de rencontrer des conducteurs imprudents. Mais en hiver, tu dois t'adapter. Il peut faire beau, mais tu ne sais pas si les conditions ou la chaussée seront pareilles dans 5 km.»

L'autre élément noté par les deux hommes est que les conducteurs québécois seraient impatients.

«Le code de sécurité routière est moins respecté au Québec que dans d'autres provinces au pays», croit Eric Perron.

«Il y a beaucoup de conducteurs qui oublient qu'ils ne sont pas seuls sur la route», ajoute Dany Bolduc.