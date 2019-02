Oublie pas ta dose

Il y a 40 ans, les parents disaient à leurs enfants : oublie pas tes mitaines, oublie pas de faire tes devoirs, oublie pas de fermer la lumière. Maintenant ils disent : oublie pas ton médicament.

Jeudi passé, une lettre ouverte signée par un regroupement de médecins et professionnels de la santé dans Le Journal m’a fait réfléchir : « TDAH et médicaments : sommes-nous allés trop loin ? » On apprend dans cet article qu’au Québec, nous administrons trois fois plus de médicaments pour améliorer la concentration qu’ailleurs au Canada.

Ma mère a attendu jusqu’à l’âge de 51 ans pour avoir le divan de ses rêves. Un beau divan neuf, blanc. Pourquoi ? Parce qu’avant, elle avait de jeunes enfants.

Quel est le rapport entre un meuble et l’éducation des enfants ? Eh bien, pour ma mère, il était important qu’on saute sur le divan, qu’on se fasse des cabanes avec, qu’on se garroche dessus du haut de l’escalier.

Lâcher son fou, brûler de l’énergie : être des enfants dans un environnement adapté aux enfants.

Et si c’était la société qui s’adaptait aux enfants ?

Avoir davantage d’écoles et de lieux publics qui répondent aux besoins des jeunes filles et garçons permettrait aux enfants :

- De développer des pratiques comme la méditation, nécessaires à la canalisation de leur énergie ;

- D’explorer les multiples facettes qui les constituent et ainsi apprendre à se connaître ;

- D’être tout simplement des enfants.

Je suis de la génération où les parents ont commencé à reconduire leur progéniture à l’école en auto, où l’on détruit les montagnes de glace dans les cours d’école pour éviter que les enfants ne s’y blessent. Laissons-les marcher, courir, tomber, se relever : laissons-les exister.

Après la Révolution tranquille, assisterons-nous à l’apparition de la « Génération tranquille » ?

Une Génération tranquille qui, à défaut d’avoir eu un divan pour se défouler, devra sans doute aller se faire traiter sur celui du psy.

► Madeleine Pilote-Côté est diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle a remporté notre compétition « Les novices », visant à faire connaître à nos lecteurs de nouveaux chroniqueurs d’opinions.