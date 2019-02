[PHOTOS] LNH: 10 joueurs qui pourraient changer d’adresse

La date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH) arrive à grands pas. Alors que certaines équipes sont prêtes à tout pour participer aux séries et que d’autres pensent déjà à la saison prochaine, voici 10 joueurs qui risquent de changer d’adresse d’ici le 25 février.

Artemi Panarin

Photo d'archives, AFP

Artemi Panarin sera le joueur le plus convoité d’ici la date limite des transactions. Il reste toutefois à savoir si les Blue Jackets de Columbus sont prêts à laisser partir l’attaquant étoile, qui peut devenir joueur autonome sans compensation au terme de la campagne.

Les «Jackets» sont au cœur de la course aux éliminatoires dans l’Est, mais le fait que Panarin ne veuille pas négocier un nouveau contrat avant la fin de la saison pourrait les convaincre de bouger. Surtout qu’ils sont assurés d’obtenir quelques bons éléments en retour du prolifique ailier.

Sergei Bobrovsky

Photo d'archives, AFP

Comme Panarin, Sergei Bobrovsky n’est pas enclin à signer une nouvelle entente cette saison et pourra profiter de son autonomie complète à partir du 1er juillet. S’il renonce à sa clause de non-mouvement, les Blue Jackets pourraient être tentés de l’échanger considérant que le gardien connaît une campagne en deçà des attentes. Il a maintenu un taux d’efficacité de ,901 et une moyenne de buts alloués de 3,01 en 36 parties en 2018-2019.

Mats Zuccarello

Photo d'archives, AFP

Officiellement en reconstruction depuis un an, les Rangers de New York risquent fort de laisser à nouveau partir quelques vétérans d’ici la date limite. Le nom de Mats Zuccarello est celui qui revient le plus souvent dans les rumeurs.

L’attaquant de 31 ans dispute présentement la dernière saison d’un contrat de quatre ans et 18 millions $. Avec ses 28 points, dont neuf buts, en 37 sorties cette saison, il intéressera plusieurs équipes à la recherche d’un peu de profondeur en attaque.

Matt Duchene

Photo d'archives, AFP

Acquis par les Sénateurs d’Ottawa en novembre 2017, Matt Duchene deviendra joueur autonome sans compensation cet été. Son agent, Pat Brisson, était d’ailleurs à Ottawa lundi pour discuter de l’avenir de son client. Il y a deux semaines, Brisson a parlé de la possibilité d’un échange si les deux parties ne s’entendent pas sur les détails d’un nouveau contrat avant la date limite des transactions.

Duchene est le deuxième meilleur pointeur des Sénateurs avec 21 buts et 27 mentions d’aide pour 48 points.

Mark Stone

Photo d'archives, AFP

Mark Stone, qui est le seul à devancer Duchene chez les meilleurs pointeurs des Sénateurs avec 51 points, peut lui aussi être libre comme l’air en juillet. Il a évité l’arbitrage salarial en signant un contrat d’un an et 7,35 millions $ avant la présente campagne.

Comme dans le cas de Duchene, les Sénateurs seraient probablement réticents à l’idée d’échanger l’attaquant de 26 ans, surtout que l’équipe ne possède pas de choix de premier tour au prochain repêchage.

Gustav Nyquist

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Âgé de 29 ans, Gustav Nyquist est en voie de connaître sa meilleure saison offensive en carrière, lui qui a déjà amassé 45 points, dont 12 buts, en 53 matchs. L’attaquant suédois écoule la dernière année d’un contrat de quatre saisons d’une valeur de 19 millions $. Il pourrait être un joueur de location intéressant pour plusieurs formations.

Les Red Wings pourraient également laisser partir le gardien Jimmy Howard.

Brian Boyle

Photo d'archives, AFP

Classés avant-derniers dans l’Est, les Devils du New Jersey pourraient effectuer quelques échanges avant la date limite. Brian Boyle, qui a le droit de soumettre une liste de huit équipes à qui il ne veut pas être échangé selon le réseau TSN, serait un bon candidat.

L’attaquant de 34 ans, auteur de 13 buts cette saison, serait notamment dans la mire du Canadien de Montréal.

Wayne Simmonds

Photo d'archives, AFP

Le directeur général des Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher, a été très clair: s’il n’y a pas d’entente entre l’équipe et Simmonds d’ici la date limite des transactions, l’attaquant se retrouvera sous d’autres cieux.

À 30 ans, l’attaquant de puissance est encore capable de marquer des buts, comme le démontrent ses 16 filets en 54 rencontres cette saison. Ayant marqué au moins 24 buts lors de ses cinq dernières campagnes, il pourrait aider un club qui a de la difficulté à remplir les filets adverses. Son différentiel de -47 à ses trois plus récentes campagnes pourrait toutefois faire peur à quelques DG...

Cam Talbot

Photo d'archives, AFP

Solidement installé devant la cage des Oilers d’Edmonton depuis trois ans, Talbot s’est fait voler la vedette cette année par Mikko Koskinen, fraîchement arrivé de la Ligue continentale de hockey (KHL).

Talbot ne fait par ailleurs rien pour aider sa cause, puisqu’il montre une fiche de 9-13-3, une moyenne de buts alloués de 3,34 et un taux d’efficacité de ,893 en 28 parties. Un rendement qui a amené le DG Peter Chiarelli à offrir rapidement une prolongation de contrat à Koskinen.

Micheal Ferland

Photo d'archives

Selon plusieurs médias, dont le réseau TSN, Ferland est très demandé à trois semaines de la date limite. Arrivant à la fin de son entente de deux ans et 3,5 millions $, il devrait obtenir une augmentation substantielle cet été.

Avec 13 buts et 27 points en 43 matchs cette saison, il demeure toutefois une pièce importante des Hurricanes de la Caroline, qui tentent encore de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils ne le laisseront certainement pas partir sans un généreux retour.