[PODCAST] On discute de ce 6e Super Bowl pour Tom Brady et Bill Belichick dans La Zone payante

Et voilà, c'est fait! Les Patriots ont remporté un 6e Super Bowl au cours des 17 dernières années, quand ils ont défait les hommes de Sean McVay par la marque de 13-3, dans un match très défensif.

Dans La Zone payante, on parle bien sûr de cet autre triomphe pour les Pats, mais aussi de la place qu'occupe la franchise des Patriots dans l'histoire de la NFL. Quelle «dynastie» préférent nos experts? Celle des Patriots ou celle des Comboys des années 1990?

Stéphane Cadorette se trouve à Altanta pour compléter sa couverture sur le terrain pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal, et il est avec nous dans La Zone payante. En studio, Matthieu Boivin à l'animation, avec Jean Carrier, analyste pour les matchs du Rouge et Or football.

Bonne écoute!