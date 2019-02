Pour solutionner un problème de «pipi au lit la nuit»

À la suite de mon expérience, j’aimerais venir en aide à cette « Maman déçue » dont le fils souffrait d’énurésie nocturne. Mon petit-fils a souffert du même problème dans sa jeunesse et ça le stressait beaucoup. Après toutes sortes de tentatives pour solutionner le problème, il y a eu consultation auprès d’un pédiatre qui a simplement demandé à ce que tout le monde se calme.

Sa réponse fut simple : la vessie de notre petit bonhomme ne se développant pas au même rythme que le reste de son corps, ce dernier en demande trop à cette pauvre vessie. Il fallait tout simplement patienter pour que cet organe en vienne à combler son retard de développement et que notre petit-fils réussisse à contrôler sa vessie. Un peu de patience Madame. Tout finira par rentrer dans l’ordre, comme ce fut le cas dans notre famille. Notre petit-fils lui-même fut calmé par ces propos du pédiatre. En attendant, jouez à la sentinelle, une ou deux fois par nuit, et votre fils sera content de ses réveils « secs ».

Grand-papa qui s’est inquiété aussi

Et pour aider les parents désemparés qui peinent à rester vigilants, on m’a aussi fait savoir qu’il existe sur le marché trois appareils avertisseurs qui sont homologués pas Santé Canada : Le Dry4ever « Culotte sans fil » de Ladoux Réflexe (Québec), le tapis « Urino arrêt » (Québec) et l’appareil avec fil « Wet-Stop » (États-Unis).