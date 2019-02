Quand tu veux juste arracher une tête

FRISCO, Texas | La vraie question n’est pas de savoir si Eleider Alvarez a mis de côté toute sa belle boxe, agile, précise et dansante dans ses déplacements pour se transformer en chasseur de têtes. La réponse, on la connaît. C’est ce qui est arrivé à Frisco.

La question, c’est « pourquoi ? » Pourquoi dès le deuxième round, Alvarez s’est-il planté les deux pieds sur le tapis du ring pour prendre les coups imprécis de Sergey Kovalev en espérant qu’il se fatiguerait et qu’il lui passerait le knock-out ?

Pourquoi avoir visé à arracher la tête au grand Russe plutôt que d’avoir cherché à imposer son style qui l’a toujours si bien servi ?

Pourquoi Eleider Alvarez n’a-t-il jamais écouté son entraîneur Marc Ramsay qui le suppliait d’être plus actif, d’utiliser son jab et d’enchaîner les combinaisons pour se borner à lancer de grosses droites qui n’ont jamais atteint Kovalev ?

La vraie question, c’est « qu’est-ce qui s’est passé dans la tête d’Alvarez ? » De la haine ? Le désir macho de montrer qu’il était plus fort ? La confiance de passer le knock-out à la moindre occasion favorable ?

Qu’est-ce qui s’est passé ? Pas dans le ring, on l’a vu. Mais dans la tête de l’ancien champion ?

Photo courtoisie, Diane Vaillancourt

MAUVAISE JOURNÉE

Tout le monde dans le clan Alvarez se posait ces questions hier après la défaite.

On a parlé d’une très mauvaise « journée au bureau ». Ça arrive dans la vie, et quand ça se produit lors d’un match de boxe, c’est catastrophique. Peut-être que le même combat, disputé dans trois semaines, aurait une tout autre allure.

Marc Ramsay, un homme capable d’introspection et d’autocritique, a parlé d’un trop grand confort. « Je suis peut-être tombé dans le piège moi aussi de l’excès de confiance. Ça allait tellement bien pendant la semaine que je suis peut-être tombé dans le piège moi aussi. Il faut appuyer la confiance de son boxeur, mais en gardant une certaine réserve. Il faut que je pense à tout ça », confie Ramsay.

Et il va devoir avoir plusieurs bonnes jases avec son homme afin de comprendre comment et pourquoi Alvarez est resté insensible à toutes les consignes et les conseils de Ramsay. « Il était convaincu qu’il allait le mettre K.-O. C’est pas de même que ça fonctionne dans la boxe. Il faut d’abord bien boxer pour que les mises hors de combat arrivent. Et Alvarez n’a pas bien boxé », ajoute Ramsay.

Lui et son équipe vont s’asseoir avec le clan Alvarez, décider de la longueur des vacances qu’Eleider va s’offrir en Colombie, et après, s’il a surmonté sa déception, reprendre le chemin du gymnase pour s’attaquer à de nouveaux défis. L’idéal pour Ramsay, c’est que ça se fasse avant la fin du mois.

VALEUR COMMERCIALE

Yvon Michel n’avait pas plus de réponses que Marc Ramsay. Lui aussi va devoir tracer des plans avec Stéphane Lépine et Alvarez. Michel est optimiste et pense qu’avec un ou deux combats de remise en confiance, il pourrait dégoter un combat de championnat du monde d’ici la fin de l’année.

« Il n’y a que trois hommes au monde qui ont duré douze rounds devant Kovalev. Alvarez est un des trois.

Quant au reste, il a ressemblé à un frappeur de baseball qui veut à tout prix réussir le coup de circuit », a-t-il mentionné.

Michel va parler avec Martin Tremblay pour discuter d’un combat d’Alvarez au Centre Vidéotron en juin. Sauf que le travail pour le convaincre sera plus difficile.

Quant à Stéphane Lépine, pour qui Eleider Alvarez est comme un fils, il s’est évertué à consoler un homme profondément déçu et dévasté. Même Eleider ne semblait pas trop comprendre pourquoi il s’était engagé de cette façon dans le combat.

BRAVO KOVALEV

Marc Ramsay est convaincu que le clan Alvarez (et il s’inclut) a donné le combat à Sergey Kovalev. N’empêche que je n’ai jamais vu Kovalev avec autant de résistance et de souffle. Ce qu’on a pris pour de la maigreur était sans doute un choix de son équipe. Moins de muscle, plus de souffle. Il s’était préparé pour faire 12 rounds et dès qu’il a constaté que ses coups n’ébranlaient pas Alvarez, il s’est appliqué soigneusement à accumuler les points avec des jabs. Il a livré un très grand combat sur le plan tactique et technique.

Après sa victoire, Kathy Duva était euphorique. Kovalev venait de sauver Main Event. Elle gardait son champion. « Sergey a été magnifique. Tout le monde a sous-estimé sa préparation. Buddy McGirt l’a forcé à travailler son jab avec un acharnement qui ne se relâchait jamais. Même qu’en certaines périodes, il lui interdisait d’utiliser sa droite en sparring. Le jab, toujours le jab », insiste Mme Duva.

La vie est cruelle pour ceux qui perdent. Eleider Alvarez est parti pour Dallas en classe affaires. Il est revenu en classe économique.