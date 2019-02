Québec lance une campagne d’information sur les risques associés au cannabis à l’intention des jeunes

QUÉBEC | Le gouvernement du Québec a lancé lundi une campagne visant à informer les jeunes des risques associés à la consommation de cannabis.

Elle vise principalement deux groupes de la population, soit les 15-17 ans et les 18-34 ans.

«Notre gouvernement s’est engagé à déployer tous les efforts possibles pour mieux protéger la population, et tout particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, contre les effets néfastes du cannabis», a affirmé lundi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, par communiqué. «Les jeunes sont plus vulnérables devant les risques réels que représente le cannabis, bien qu’il soit maintenant légal.»

Sous le thème «Impossible que le cannabis fasse ça. Mais il y a de vrais risques», la campagne «mettra en opposition de faux et de vrais risques associés à la consommation de la substance», a indiqué le cabinet de M. Carmant dans un communiqué. «Elle vise à attirer l’attention des jeunes, grâce à des images surprenantes, dans le but de leur communiquer ensuite de l’information sur les conséquences que le cannabis peut avoir sur leur santé.»

Quatre types de risques «qui font consensus chez les experts en ce qui a trait au cannabis» seront abordés durant cette campagne, a-t-il été mentionné lors du lancement: «le risque de développer une dépendance; le risque de nuire au développement du cerveau; les risques liés à la santé mentale; les risques liés au mélange avec d’autres substances».

Les informations seront relayées via des panneaux d’affichage, des publicités à la télévision, à la radio numérique, au cinéma et sur internet.