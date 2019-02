Qui a peur de l’islamophobie?

Au Québec, en 2017, il y a eu 93 morts par homicide, un nombre en hausse par rapport à l’année précédente, mais quand même un des plus faibles taux du Canada. Cela dit, ça indique néanmoins que le meurtre, ça existe chez nous.

Dire ça, est-ce que ça revient à dire que les Québécois sont des tueurs ? Mais non. On vit dans une des sociétés les plus paisibles du monde.

Au Québec, aussi, il y a de la fraude, de la corruption et des vols qui surviennent. Ça existe, les médias en parlent souvent.

Est-ce que ça veut dire que les Québécois sont tous des voleurs ? Non plus. Il existe ici les mêmes travers que dans les autres sociétés.

Le chapeau

Pourtant, dès qu’on parle d’islamophobie, c’est différent. Tu parles du fait que certaines personnes ont une méfiance envers les musulmans, et, ça y est, la danse du bacon commence. « Arrêtez de dire que tout le Québec est islamophobe ! »

Sauf que ce n’est vraiment pas ce qu’on était en train de dire. À la fin, si le chapeau ne te fait pas, ne le mets pas.

Et, oui, il y a des gens malhonnêtes qui utilisent ce concept pour rejeter toute réflexion critique sur l’immigration ou toute dénonciation de l’islam politique. Mais c’est sûr que si on leur laisse le monopole sur l’utilisation d’un mot, il ne leur en sera que plus facile d’en détourner le sens.

Se piler sur le cœur

Parce que oui, une personne appartenant à la communauté arabo-musulmane a plus de chances de subir de la violence physique et verbale ou de l’intimidation que je ne le suis moi-même. Oui, un jeune au nom arabe aura plus de difficultés à trouver un travail ou un logement qu’un Mathieu Tremblay.

Bref, oui, il y a de l’islamophobie au Québec, comme il y a de l’antisémitisme, du racisme et du sexisme. Et la meilleure preuve qu’elle ne nous définit pas, ce serait qu’on n’ait pas besoin de se piler sur le cœur au moment de la nommer.