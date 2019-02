Qui arrêtera les Flyers?

Les Flyers de Philadelphie ont remporté leurs sept derniers matchs et tenteront de poursuivre leur séquence victorieuse en accueillant les Canucks de Vancouver, lundi.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Le jeune gardien des Flyers Carter Hart est une pièce maîtresse de la résurgence de la formation de la Pennsylvanie, lui qui a remporté ses six derniers départs.

Dans ces six parties, Hart a fait face à 30 lancers ou plus lors de cinq d’entre elles et à 40 tirs ou plus à deux reprises.

À l’heure actuelle, les Flyers sont à sept points d’une place en séries éliminatoires.

De leur côté, les Canucks sont en position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Ouest. Ils ont remporté leur dernière partie, 5 à 1, face à l’Avalanche du Colorado; un rival direct.