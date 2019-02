Sept-Îles retrouve un panneau d'arrêt sur un banc de neige de 15 pieds

Sept-Îles – Un plaisantin s'est amusé de la neige abondante à Sept-Îles en déplaçant un panneau d'arrêt au sommet d'un banc de neige de 15 à 20 pieds de haut.

Le service de voirie de Sept-Îles est intervenu à l'intersection des rues Évangéline et Maltais vendredi après-midi pour remplacer un panneau endommagé.

«On l'a enlevé et on en a placé un temporaire avec une base de métal. Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a des fins finauds qui ont fait du vandalisme. Ils ont pris le panneau, ont grimpé la montagne et sont allés le mettre en haut», relate le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

La Ville a eu connaissance de la situation samedi via les réseaux sociaux. Elle a enlevé le panneau haut perché et installé un nouveau panneau temporaire muni d'une base en béton.

Photo Journal Le Nord-Côtier

Encore plus de neige

Les employés municipaux devront faire vite s'ils veulent corriger la situation cette semaine puisque 15 centimètres de neige supplémentaires sont prévus de lundi à mardi, plus 20 autres centimètres de jeudi à vendredi.

Sept-Îles a reçu 128 cm de neige au cours du mois de janvier 2019, soit environ 50% de plus que la moyenne de 84 cm. Un blizzard a d'ailleurs laissé 19 cm de neige sur la ville le mercredi 30 janvier, soit deux jours avant les événements.

La Ville de Sept-Îles rappelle aux gens qu'il est interdit et dangereux de déplacer tout panneau de signalisation routière, et ce, peu importe la raison. Elle demande également aux citoyens de la contacter s'ils constatent une situation à corriger.