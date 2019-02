Super Bowl LIII: cotes d’écoute en hausse au Québec

Bien qu’on ait parlé d’une partie et d’une mi-temps endormantes, le Super Bowl a enregistré une hausse des cotes d’écoute au Québec. Au total, 1 860 900 personnes ont suivi l’événement à RDS, CTV, CBS et TSN, comparativement à 1 618 500 l’an dernier, selon les données préliminaires de Numéris colligées par Deep Blue Canada.

Plus précisément, 968 000 Québécois francophones ont regardé la rencontre à RDS, contre 421 600 à CBS, 409 800 à CTV et 61 100 à TSN.

Sans surprise, le Super Bowl a été l’émission la plus regardée dimanche. À Radio-Canada, Tout le monde en parle a rallié 880 000 fidèles entre 20 h et 22 h 20. À TVA, La magie des stars, le spectacle de Simon Leblanc et Tout le monde aime Éric Lapointe ont respectivement attiré 724 000, 453 000 et 419 000 téléspectateurs.

Chute aux États-Unis

Chez nos voisins du sud, le match a rassemblé 100,7 millions d’Américains, en baisse de 5 % par rapport à l’an dernier, selon les données préliminaires de Nielsen. Il s’agirait des pires résultats d’écoute du Super Bowl en 10 ans.