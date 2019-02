Top 5 des pubs

Certes, quelques-unes des publicités présentées hier soir ont raté la cible. On pense notamment aux faux bons sentiments d’Audi ainsi qu’aux frasques en caravane de Mr. Peanut. Heureusement, la majorité des annonces ont atteint leur objectif : nous divertir. Voici les 5 meilleurs messages publicitaires du 53e Super Bowl.

Game of Thrones

Cette pub croisée (et géniale !) de Bud Light et Game of Thrones nous aidera à patienter jusqu’au 14 avril, date à laquelle HBO commencera à présenter la huitième et dernière saison du drame.

Pringles

L’humour est toujours une bonne façon de vendre des chips.

Stella Artois

Les concepteurs derrière cette pub de bière avec Sarah Jessica Parker et Jeff Bridges ont tellement fait du bon travail qu’on a presque envie de voir un troisième film de Sex And The City. Presque.

Olay

Le meilleur rôle de Sarah Michelle Gellar depuis la fin de Buffy the Vampire Slayer.

Mercedes-Benz

Réunir, dans une même pub de 60 secondes, le coyote de Looney Tunes, le rappeur Ludacris, le chien Lassie et l’orque Willy du film Sauvez Willy ? Fallait y penser !