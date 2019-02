Un banal problème de servitude leur pourrit la vie

Un banal problème de servitude et de droit de passage sur une piste de ski de fond pourrit littéralement la vie de Daniel Parent et de Martine Boily, un couple de Lac-Beauport.

« L’an passé, je suis tombé malade à cause de cette histoire. J’y ai laissé une bonne partie de ma santé », s’est exclamé M. Parent lors d’une entrevue réalisée à son domicile du chemin du Moulin, voisin des Sentiers du Moulin. Ce centre de plein air offre notamment 48 km de sentiers de ski de fond.

D’après la version des Parent-Boily, plusieurs irritants sont apparus depuis environ quatre ans après que la Ville de Lac-Beauport se fut portée acquéreuse du Centre. « Lorsque la municipalité a décidé de donner la direction du Centre à des OBNL, les problèmes ont commencé. Il n’y avait pas ou peu de surveillance et plus de respect », raconte le couple. La situation n’aurait fait qu’empirer sur cette courte portion de piste, large de 20 pieds, située à l’arrière de leur domicile.

Les Parent-Boily soulignent un épisode de déversement d’huile hydraulique, du bois volé sur leur terrain, des événements spéciaux organisés sans préavis par le club de ski, un manque flagrant de signalisation et la présence de chiens sans laisse.

M. Parent soutient également avoir été « insulté et diffamé » à plusieurs reprises à cause des clôtures amovibles qu’il a installées dans le passage et qu’il ferme la nuit.