Un Super Bowl difficile à regarder pour Laurent Duvernay-Tardif

Le garde québécois des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif, est passé tout près de voir son équipe participer au Super Bowl et pour cette raison, il admet sans mal qu’il a parfois été difficile de regarder le match, dimanche soir.

Son équipe a été éliminée en finale de l’Association américaine par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, éventuels champions du célèbre rendez-vous.

«Tout au long de la soirée, je me voyais, je voyais les Chiefs et je me disais "qu'est-ce qu'on aurait fait contre les Rams [de Los Angeles] à ce moment-là, etc."», a-t-il expliqué, lundi, en entrevue à l’émission «JiC», sur les ondes de TVA Sports.

«Cela dit, les Patriots ont très bien joué, défensivement. Ils ont réussi à contenir l'offensive des Rams qui a été explosive tout au long de la saison, a-t-il ajouté. Mais il reste que c'était difficile de regarder et décortiquer ça en sachant qu'on aurait pu être là. On était à un cheveu d'y être.»

Une vraie saison «morte»

Au jour 1 de l’entre-saison, une chose est claire dans l’esprit de Duvernay-Tardif et c’est qu’il souhaite un agenda moins saturé que l’hiver dernier. Le médecin de formation s’était lancé dans une multitude de projets en plus de terminer ses études au Collège médical du Canada.

«J’ai passé l’examen, ensuite je suis retourné à Kansas City et là je me suis blessé. Je me suis dit que j’ai besoin d’une vraie saison morte», a-t-il dit.

«Je vais prendre quatre mois pour explorer quelle est la meilleure résidence (de pratique) et aussi m’impliquer auprès de ma fondation, la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, pour promouvoir le lien entre les arts, les études et le sport.»

Pour assurer lui-même la promotion de son œuvre de bienfaisance, le produit de l’Université McGill partira en tournée à travers le Québec.

«On ira jusqu’en Gaspésie! Nous nous rendrons à Québec, Rimouski et Sainte-Anne-des-Monts. Des villes qui ont besoin qu’on ait un impact en raison du haut taux de décrochage scolaire. Je veux avoir un impact concret auprès des jeunes.»

Laurent Duvernay-Tardif fait le point sur les bols en bois

Au cours des derniers mois, Duvernay-Tardif a été aperçu dans une publicité où il présente l’une de ses passions: façonner des bols en bois. Par contre, plusieurs de ses admirateurs qui souhaitaient s'en procurer n’ont pu en commander sur le site web propice en raison d’une rupture des stocks.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait réintégrer l’atelier, lundi, le joueur de ligne offensive a fait le point sur ce passe-temps qu’il caresse depuis l’enfance.

«Il faut mettre les choses au clair. J’en ai peut-être fabriqué un ou deux. J’ai eu de l’aide d’un artisan pour les autres», a-t-il précisé.

«Je vais sûrement m’y remettre un peu, mais on ne va pas en offrir sur le site. C’est terminé. On fait maintenant des salières et des poivrières!»