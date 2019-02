Une aide de 1,6 million$ à des entreprises de Québec

Une aide de 1,6 million$, puisée à même la Vision entrepreneuriale Québec 2023, a été octroyée à des entreprises de Québec.

L’annonce a été faite lundi après-midi, en point de presse, par le maire Labeaume et par la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

De ce 1,6 million$, quelque 800 000$ ont été accordés à Nucléom (technologies d’inspection en essais non destructifs spécialisés) pour l’aménagement d’un nouveau siège social et des investissements en équipements de production. Aussi, une somme de 540 000$ a été versée à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Québec dans le but d’accompagner des entreprises d’économie sociale. Enfin, un montant de 250 000$ a été consenti à Technologies UEAT qui se spécialise dans les solutions innovantes pour la prise de commandes en ligne.

«Avec cet appui, nous encourageons l’entrepreunariat et la croissance d’entreprises existantes», s’est félicité le maire Labeaume. Même raisonnement du côté de Mme Guilbault qui a affirmé que «cette contribution permettra de renforcer ces entreprises innovantes en favorisant, entre autres, de nouveaux secteurs d’activités».

La Vision entrepreneuriale Québec 2023 est dotée d’un financement de 75,8 millions$.