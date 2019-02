Une performance historique pour les Patriots

ATLANTA | Dans une époque où les festivals offensifs font la loi dans la NFL, le Super Bowl LIII ne passera peut-être pas à l’histoire comme ayant été l’un des plus enivrants. Cela n’enlève toutefois absolument rien à la défensive des Patriots, qui a livré une pièce d’anthologie face aux Rams.

En fin de compte, le titre de joueur le plus utile du match dans la victoire de 13-3 des Patriots a été décerné à Julian Edelman. Avec une récolte monstre de 141 verges sur 10 réceptions, le receveur devenait un candidat de choix.

Cependant, si une telle performance défensive aux dépens d’une machine offensive de football ne vaut même pas à un joueur défensif le grand honneur individuel, c’est que ça ne risque plus d’arriver!

Pourquoi pas Stephon Gilmore, qui a réussi l’interception clé, cinq plaqués, et défendu trois passes? Pourquoi pas Dont’a Hightower, qui a réussi deux sacs du quart? Il n’en demeure pas moins que les véritables héros ne portaient ni casque ni épaulettes. L’entraîneur-chef Bill Belichick et son adjoint Brian Flores, futur pilote des Dolphins, ont été ingénieux.

«La défensive a joué son meilleur match de la saison. Elle a dicté le ton en limitant les Rams et on a finalement pu connaître une bonne série offensive au quatrième quart», a rappelé à juste titre le quart-arrière Tom Brady.

Des statistiques rares

Cette sixième bague, Brady ne l’a pas volée avec sa sixième série victorieuse au quatrième quart lors du Super Bowl, mais cette fois, c’est la défensive qu’il doit saluer.

Cette défensive a forcé la plus redoutable attaque de la conférence nationale à dégager lors de ses huit premières séquences offensives. C’était la première fois en 36 matchs à la barre pour l’entraîneur-chef Sean McVay qu’un tel scénario se produisait.

Durant tout le match, les Rams n’ont pas obtenu le moindre jeu dans la zone payante, soit à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Patriots. Cette offensive, qui carbure aux touchés et jeux explosifs, est devenue la seule depuis celle des Dolphins au Super Bowl VI, à ne pas inscrire un touché.

Pas moins de 27 des 60 jeux offensifs de l’équipe ont été pour des pertes ou aucune verge de gains.

«C’est du travail acharné. Nous nous entraînons très fort, nous étudions. Je ne suis pas surpris du tout», a commenté Gilmore.

Edelman savoure

À l’attaque, Edelman est l’unique joueur qui a constamment permis de bouger les chaines. Il est maintenant deuxième dans l’histoire des séries derrière l’illustre Jerry Rice chez les receveurs, avec 115 réceptions.

Bien conscient que l’offensive des Patriots n’a pas livré sa plus grande performance et qu’elle devait une fière chandelle à la défensive, Edelman a tout de même trouvé les mots parfaits pour résumer les états d’âme des Patriots au terme de leur sixième triomphe au Super Bowl.

«Ce n’était pas joli, mais n’importe quand, je vais prendre une victoire laide avant une belle défaite», a-t-il résumé.

«On m’a bien utilisé, j’ai essayé de réaliser quelques gros jeux et plusieurs autres ont contribué. La défensive a limité une attaque comme celle des Rams à trois points. C’est fou quand on y pense! C’est toute cette défensive qui devrait hériter du titre de joueur le plus utile», a-t-il continué.

Personne n’aurait su mieux dire que le joueur le plus utile lui-même.