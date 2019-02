Une relation à développer

Evan Bush découvre un quatrième entraîneur des gardiens de but en quatre ans, mais le choc n’est pas énorme avec l’arrivée de Rémy Vercoutre, qui est un ancien élève de Joël Bats, son prédécesseur.

« Ça fonctionne bien, les concepts sont assez similaires, relatait le gardien la semaine dernière. La grosse différence se situe au niveau des tirs. Rémy est plus jeune et il frappe pas mal plus fort, alors que Joël y allait plus en finesse, ce qui est normal parce qu’il est plus âgé. »

Vercoutre entend tout de même y mettre sa couleur afin de bâtir une belle relation avec son gardien.

« J’ai envie de tisser des liens différents par rapport à ce qu’il a connu avant, et ça passe par beaucoup de discussions, écouler du temps ensemble et parler de ce qui se passe en dehors du terrain. Pour connaître son gardien de but, il faut connaître l’homme. »

Défi

Vercoutre a rapidement noté une différence entre l’expérience européenne et la MLS et c’est en faveur du circuit nord-américain.

« Ce qui est très intéressant pour nous, Européens, quand on arrive en MLS, c’est que beaucoup des joueurs de la ligue sont des universitaires, donc qui ont un bagage scolaire et une capacité intellectuelle à essayer de comprendre leur sport pour s’améliorer.

« Evan est exactement dans ce cadre-là. Quand vous lui parlez, si ç’a du sens, il va le faire à 100 %. Il a du caractère, il a la capacité de dire non, mais il s’engage aussi à fond et c’est super intéressant. »

C’est ainsi que le nouvel entraîneur des gardiens doit offrir des propositions réfléchies et étudiées, ce qui le pousse à la réflexion.

« On ne peut pas proposer des choses qui ne sont pas testées ou qui sont folles, ça doit être réfléchi et c’est très intéressant. Ça me pousse à avoir des billes dans ce que je veux lui proposer. »

Intensité

Bush, qui est lui-même assez intense sur un terrain, affirme la même chose au sujet de son nouveau pilote.

« Rémy est très intense, mais il a un grand sens de l’humour. Les autres joueurs ne voient peut-être pas ça. Joël était plus relaxe à l’entraînement. »

Vercoutre nuance un peu les propos de Bush, ou du moins réajuste le contexte.

« C’est dans ma nature d’être intense sur le terrain. En dehors, je suis cool, assez tranquille et blagueur.

« Sur le terrain, je change d’état d’esprit et de visage, je suis peut-être intense, mais surtout passionné, et ma passion, c’est de ne pas prendre de buts et c’est comme ça depuis que je suis tout petit. »

Vieille rivalité

Les deux hommes ne sont pas de véritables étrangers l’un pour l’autre puisqu’ils se sont déjà affrontés dans un match amical entre l’Impact et l’Olympique lyonnais, en 2012.

« Quand je suis arrivé ici, je me suis demandé si j’avais joué contre des joueurs qui sont encore ici et le seul joueur, c’est Evan, contre qui j’ai fait la séance de tirs au but, c’est un super clin d’œil et j’aime lui dire que je l’ai gagnée », a blagué Vercoutre, ce qui ne démonte pas Bush.

« Je n’ai pas réalisé que j’avais joué contre lui jusqu’à ce qu’il en parle. Je suis allé voir la feuille de match et il n’a pas perdu de temps pour me rappeler qu’il avait gagné dans la séance de tirs au but.

« C’est une farce à mon sens parce que c’était un match amical qui s’était terminé 1 à 1. C’était ma première chance de jouer à un tel niveau. »