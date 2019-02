Une saison de plus à Montréal pour Martin Bédard

Le Québécois Martin Bédard a signé une prolongation de contrat d’un an avec les Alouettes de Montréal, a annoncé l’équipe lundi.

Le spécialiste des longues remises, qui pouvait devenir joueur autonome, disputera donc une 11e saison à Montréal.

Repêché en deuxième ronde en 2009, Bédard, 34 ans, a disputé 163 matchs en carrière dans la Ligue canadienne de football.

Il a aidé les Oiseaux à gagner la Coupe Grey en 2009 et en 2010.

«Martin effectue non seulement un travail de précision sous une pression constante, mais il est également excellent dans sa couverture, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué. De plus, Martin est le type de joueur que tout le monde veut avoir dans son vestiaire tellement il a à cœur son équipe et ses coéquipiers.»