6 idées pour réduire son empreinte écologique en beauté

Il est crucial de faire attention à notre planète, et ce, même durant notre routine beauté.

On ne cesse d’entendre toute sorte de façon d’aider l’environnement. On apporte nos lunchs dans nos plats réutilisables, on amène notre tasse au café du coin et notre bouteille d’eau partout.

Mais en beauté aussi, c’est possible de faire sa part!

Voici donc 6 trucs à faire pour être écoresponsable dans la salle de bain:

1. Utilisez du shampoing en barre

Ce n’est pas toujours facile de changer des habitudes qu’on a eues toute notre vie, mais celle du shampooing en barre est définitivement une bonne idée.

Même si on opte pour une marque de shampoing écoresponsable, les bouteilles sont quand même faites en plastique. La barre élimine cela, dure plus longtemps et coûte moins cher!

2. Oubliez les fixatifs en cannette

Les aérosols sont néfastes pour la couche d’ozone, mais on est tellement habitués de se fixer la coiffure de cette façon!

Il existe pourtant des fixatifs en jets qui fonctionnent tout aussi bien, notamment des marques Bumble & Bumble et Lush.

3. Fabriquez ses cosmétiques

Cela semble compliquer, mais c'est ultra simple.

Par exemple, au lieu d’acheter une lotion tonique, utilisez de l’eau de rose.

Comme démaquillant, de l’huile de coco. Comme exfoliant pour le corps, du sucre mélangé avec du miel.

Comme shampoing sec, un mélange de fécule de maïs, bicarbonate de soude et d’une huile essentielle de votre choix. Voilà!

4. Optez pour des marques conscientes

Plusieurs marques offrent des produits sans bouteille ou que vous pouvez remplir vous-même.

BKING en est une, mais aussi Lush et Body Shop.

5. Cessez d’utiliser des produits à usage unique

Oui, les masques en feuille c’est cute sur Instagram, mais à force d’en jeter une tonne, ce n'est pas bon pour l’environnement. Optez plutôt pour des masques en pot ou faits maison!

Au lieu des cotons démaquillants, utilisez une débarbouillette douce et au lieu des lingettes, un démaquillant normal!

6. Préservez les ressources

On le sait, prendre une longue douche chaude, c’est plaisant, mais pas l'idéal si vous voulez réduire votre consommation d’eau.

Lavez moins souvent vos cheveux pour des douches plus courtes et utilisez à la place votre recette de shampoing sec maison.

Le matin, au lieu de vous laver le visage dans l’eau, utilisez votre eau de rose.

Vous voyez, il existe plusieurs solutions!

