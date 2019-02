À propos du code vestimentaire, en quelques mots

La question du code vestimentaire à l’Assemblée nationale est insignifiante et passionnante tout à la fois. Insignifiante, parce qu'on ne va quand même pas se chicaner pendant des jours et des jours à propos de la tenue d'une députée qui connaît sa crise d'adolescence vestimentaire devant le Québec au grand complet. Mais passionnante parce qu'elle révèle une chose: le propre de la coutume, c'est de s'imposer à nous sans avoir besoin d'être formalisée. Elle prend un peu la forme d'une seconde nature. Elle se présente à nous comme si elle va de soi. Elle prend même les beaux habits de la tradition, et il est souvent agréable de la respecter. La coutume donne un cadre dans lequel agir, sans sentir le besoin de le fixer de manière trop rigide. On peut jouer avec elle, négocier avec elle, si on préfère, mais on ne doit pas la répudier brutalement. Telle est la loi silencieuse de son évolution, car la tradition ne demeure vivante qu’en évoluant.

Mais que se passe-t-il quand quelqu'un prend prétexte de l'absence de règle fixe et claire pour congédier la coutume, et s'appuyer sur le droit pour se moquer des usages? Nous sommes un peu désarmés devant cela. Nous ne sommes pas préparés mentalement à gérer de tels cas. Quiconque veut alors formaliser la vieille règle implicite passe pour un psychorigide. Et ceux qui remettent en question les mœurs et les usages acceptés passent à peu de frais pour des révolutionnaires. Et on se dira qu’effectivement, en soi, rien n’oblige un député à bien se vêtir ou à se vêtir d’une telle manière. Il peut même prétendre que du point de vue de ses propres goûts qui ne se discutent pas, naturellement, il fait preuve d’un meilleur goût que ceux qui respectent les usages, soudainement accusés d’être un troupeau de conformistes. Il ne respecte les usages que dans la mesure où il respecte l’institution où il se présente, et veut témoigner par là de son estime pour les codes qui y règnent.

Ce qui est amusant, évidemment, c’est quand une personne décide de transgresser explicitement les usages qui codifient une société pour ensuite s’indigner qu’on le remarque et qu’on se permette quelques commentaires à son endroit. Elle fait tout pour qu’on la remarque et s’indigne qu’on la remarque. Ce qui est amusant aussi, c’est qu’elle affichera son style différent au nom de son authenticité, en disant qu’elle ne veut pas se dénaturer en enfilant une autre tenue que la sienne, pour ensuite nous dire que son accoutrement est superficiel et qu’on doit s’intéresser exclusivement à la pensée supposément profonde qu’elle exprime. Je note une chose: ce phénomène se passe à l'Assemblée nationale, mais il traverse en fait la société dans son ensemble, et pousse à la redéfinition de tous les rapports sociaux. Il y aurait moyen, notamment, d’appliquer cette réflexion à la question des signes religieux ostentatoires.

Quand le droit se substitue complètement aux usages, quand l’individu absolutise ses désirs et ses revendications et apprend à les exprimer dans le langage du droit, c’est un nouveau modèle de société qui apparait, et il n’est pas certain qu’il soit appréciable.