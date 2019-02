«ABM» encore sur son nuage

PARK CITY, Utah | Le plafond bas qui écrase la montagne de Park City cette semaine ne change rien pour Alex Beaulieu-Marchand. Peu importe où il se trouve, le skieur de Saint-Augustin flotte sur son même nuage avec les podiums qu’il collectionne depuis un an.

Justement, tout va tellement bien dans sa carrière qu’« ABM » a convenu de renoncer à l’épreuve de slopestyle des championnats mondiaux, mardi, en raison des chutes de neige de plus de 30 centimètres attendues jusqu’à demain et qui rendent le terrain de jeu trop risqué à ses yeux.

Sa médaille de bronze à l’épreuve de Big Air, samedi soir, lui suffira.

« J’ai eu des belles semaines depuis un an et je suis encore sur un nuage, alors on va essayer de conserver ça. Je ne veux pas me blesser parce que je veux continuer à avoir d’autres bonnes performances quand les conditions seront favorables et que je vais sentir que je peux être à la hauteur de mes capacités. Mais ici, le parcours ne le permet pas et c’est dangereux », a-t-il expliqué avant même que ne soient annulées les qualifications de mardi. Plus de risques à prendre

Les vents et la mauvaise visibilité ont forcé le report à aujourd’hui des qualifications et des rondes finales.

Encore là, le ciel ne s’annonce pas davantage conciliant, ce qui ne devrait rien changer à sa décision. Et ce n’est pas par vanité qu’il a avisé qu’on ne le verra pas.

Après son doublé en argent au Big Air et au slopestyle des prestigieux X Games à Aspen, il y a 10 jours, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Pyeongchang croit qu’il aurait tenté le diable dans un contexte identique il y a quatre ou cinq ans, mais diverses blessures lui ont depuis donné de la maturité.

Des genoux brisés, une clavicule fracturée et surtout une commotion cérébrale subie au Dew Tour de 2018, tout juste avant les Jeux, ont assagi l’athlète qui fêtera ses 25 ans le mois prochain.

« Où je suis rendu dans ma carrière et avec les résultats que j’ai eus, je n’ai vraiment pas besoin de courir après un résultat en risquant de me faire mal. Les entraîneurs sont d’accord. Si en dedans de moi, je ne me sens pas à l’aise, je me suis juré depuis un certain moment que ça ne vaut pas la peine d’essayer si je ne suis pas capable de faire une performance dont je serais fier. »

À Québec assurément

Park City maintenant derrière lui, Beaulieu-Marchand s’offrira le plaisir de skier dans la poudreuse avec des amis durant les prochains jours dans l’Utah.

Ensuite, il passera trois semaines en Colombie-Britannique pour les mêmes raisons, mais il s’est promis de participer à une seule Coupe du monde d’ici la fin, celle à Québec du 14 au 17 mars, « parce que c’est ma ville et que je trouve important d’y participer », avoue-t-il.

« J’ai fait toutes les compétitions pendant plusieurs années, mais je pense que tu te tannes à la longue de faire juste ça. Pour moi, aller faire du ski libre, ça me donne encore plus le goût de retourner à la compétition. »

À Québec non plus, on ne sait jamais pour la météo...

