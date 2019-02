Isabelle Charest devient ministre responsable de la Condition féminine

QUÉBEC | Le premier ministre François Legault a décidé d’offrir la responsabilité de la Condition féminine à la ministre Isabelle Charest, un rôle qui appartenait précédemment à Sonia LeBel.

M. Legault a indiqué que Mme LeBel avait déjà beaucoup de responsabilités sur les bras. Elle est ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable de l’Accès à l’information en plus de s’occuper de la réforme du monde de scrutin.

«C’est une bonne chose qu’on donne plus de responsabilités à Isabelle. Je suis convaincue qu’elle peut en prendre plus. Alors c’est gagnant-gagnant», a-t-il indiqué, lors d’un point de presse.

Mme Charest est également ministre déléguée à l’Éducation.

Il s’agit du second ajustement qu’apporte M. Legault à son conseil des ministres depuis sa formation. Le mois dernier, le premier ministre avait démis MarieChantal Chassé de ses fonctions de ministre de l’Environnement au profit de Benoit Charette.