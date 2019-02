Alex Tuch sort les Golden Knights de leur torpeur

En inscrivant le seul but de la séance de tirs de barrage, Alex Tuch a permis aux Golden Knights de Vegas de vaincre le Lightning de Tampa Bay par la marque de 3 à 2, mardi au Amalie Arena, en plus de mettre fin à une série de quatre revers de son équipe.

Le filet de Valentin Zykov, en troisième période, avait forcé la tenue de la prolongation. Cody Eakin a aussi marqué pour les vainqueurs.

Chez les favoris de la foule, le Québécois Mathieu Joseph a marqué son 13e but de la saison. Il occupe le troisième rang des meilleurs buteurs chez les joueurs de première année, derrière Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, et Andrei Svechnikov, des Hurricanes de la Caroline.

Brayden Point avait ouvert la marque pour le Lightning.

Marc-André Fleury et Andrei Vasilevskiy ont tous deux cédé deux fois en temps réglementaire, mais Vasilevskiy a été le plus occupé avec 35 arrêts, contre 24 pour Fleury.

Les Sabres demeurent dans la course

Grâce à un but de Sam Reinhart en fusillade, les Sabres ont signé une importante victoire de 5 à 4 face au Wild du Minnesota, à Buffalo.

En plus de sa réussite lors des tirs de barrage, Reinhart a inscrit son 13e but de la saison et ajouté une mention d’aide. Linus Ullmark a obtenu la victoire, bien qu’il ait été bombardé de 45 tirs.

La formation de l’État de New York, qui avait perdu ses deux matchs précédents, s’assurait ainsi de ne pas être distancée par les Blue Jackets de Columbus, qui occupaient la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Est au moment d’affronter l’Avalanche du Colorado, en fin de soirée.