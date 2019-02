Alicia Moffet dévoile son petit ventre après avoir annoncé sa grossesse

Alicia Moffet a dévoilé pour la toute première fois son ventre de femme enceinte, depuis qu’elle a annoncé sa grossesse il y a quelques jours seulement.

Elle était visiblement bien fébrile de faire cette grande annonce à ses 316 000 abonnés le 27 janvier et depuis, elle partage de nombreuses «updates» concernant sa grossesse. Alicia Moffet a publié un premier cliché de son ventre rebondi, elle qui est enceinte de maintenant 16 semaines.

«Mama Moff and her ''Wanna be mini baby bump''. (Bin la première fois de ma vie que j’suis toute excitée de publié une photo de ma bedaine sortie)», partage l’influenceuse sur Instagram.

Pas de doute, la grossesse va à merveille à la jeune femme de 20 ans qui semble plus heureuse que jamais, elle qui deviendra maman cet été.