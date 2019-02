Carter Hart et les Flyers : le coup de cœur se poursuit

Malgré ses 20 ans, le gardien Carter Hart est en train de relancer la saison des Flyers de Philadelphie et continue d’imiter à sa façon son idole de jeunesse, Carey Price.

Hart et ses coéquipiers ont savouré une autre victoire, lundi, défaisant les Canucks de Vancouver 2 à 1. Grâce aux 41 arrêts de sa recrue, la formation de la Pennsylvanie a obtenu un huitième gain consécutif et accuse un retard de cinq points sur les Blue Jackets de Columbus et une place en séries éliminatoires.

Un peu comme Price le fait si bien chez le Canadien de Montréal, la nouvelle coqueluche des partisans des Flyers a un effet stabilisateur sur les troupes, lui qui est devenu le quatrième gardien de l’histoire de la Ligue nationale à remporter sept parties d’affilée avant son 21e anniversaire de naissance. Affichant un calme désarmant devant le filet, il ne panique jamais et demeure en contrôle de ses moyens.

«Je ne regarde pas les statistiques, je veux seulement gagner des matchs de hockey. C’est notre objectif ici et on souhaite que cette séquence continue. Nous prenons les rencontres une à la fois et il s’agit uniquement de récolter des victoires», a-t-il indiqué au site NHL.com.

«Dans le hockey junior, je l’ai affronté quelques fois et évidemment, je savais qu’il était bon. On parlait beaucoup de lui, mais je ne me doutais pas qu’il était si bon. Il sera une vedette pendant longtemps», a pour sa part affirmé au quotidien «Philadelphia Inquirer» l’attaquant Nolan Patrick, un ancien des Wheat Kings de Brandon ayant eu l’occasion de se mesurer à Hart quand celui-ci évoluait pour les Silvertips d’Everett, dans la Ligue de l’Ouest.

Bonds favorables

Collectivement, la troupe de l’entraîneur-chef Scott Gordon joue avec plus d’aplomb et de confiance. Tous semblent avoir oublié les insuccès des premiers mois de la campagne.

«Présentement, nous formons une équipe qui joue avec beaucoup d’assurance. Les bonds nous semblent favorables, on se lève lors des moments importants et on accomplit le boulot. À ce moment de l’année, ce qu’on veut, c’est d’amasser les deux points et on réussit cette mission ces temps-ci», a mentionné le joueur d’avant Sean Couturier au site de la ligue.

«Pour nous, aborder une séquence à la fois est la chose à faire. Chacun d’entre nous se bâtit une confiance à tous les soirs et s’améliore de match en match. Il est préférable de ne pas regarder trop en avant», a ajouté le défenseur Radko Gudas.