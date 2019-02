Céline Dion en met plein la vue

Le début d’année de Céline Dion a été haut en couleur et ses nombreuses tenues n’ont pas nécessairement plu à tout le monde. À un point tel, que la chanteuse s’est manifestée dans une entrevue accordée il y a quelques jours au balado britannique The Dan Wootton Interview. Photo Getty Images

À tous ceux qui ont partagé leur opinion négative, elle a lancé : « La mode a toujours été une partie intégrante de qui je suis, mais avant j’avais une approche plus conservatrice... À 50 ans, ce n’est plus une question de prendre des risques. Je porte ce que je veux et je fais ce qu’il me plaît. » Photo capture d’écran, Facebook

Il faut dire que depuis qu’elle est apparue vêtue du hoodie Titanic de la marque Vetements en juillet 2016, le style de Céline a explosé et la diva y est allée de surprise en surprise. En quelques saisons, elle est devenue une « carte de mode » qui enchaîne les looks à la vitesse grand V. Elle rejoint les fashionistas du globe. Chacune de ses silhouettes est photographiée et se retrouve sur les différents sites qui la répertorient. Mais à la différence de certaines stars qui peaufinent leur style, Céline semble s’amuser et expérimenter.

Cascades de looks Photo Instagram Céline Dion Photo Getty Images

À en juger sur son compte Instagram, chaque activité mérite son look. Elle s’en donne à cœur joie, prenant le temps de partager ses tenues et d’identifier les marques qu’elles portent : un survêtement tacheté Baja East, un paletot Alberta Ferretti et des bottillons Gianvito Rossi pour souligner sa joie d’arriver à Paris à la sortie d’un jet, une robe rose ornée de cristaux Dodo Bar Or pour une soirée au Moulin rouge, une silhouette années 40 mélangeant différentes griffes pour célébrer la Ville lumière, une robe-pull noir Chanel agencée à une casquette recouverte d’un voile de tulle pour dire au revoir à Paris et la version florale Valentino en route vers un enregistrement hommage à Aretha Franklin pour les Grammy’s à Los Angeles. Photo Shutterstock

Si je devais arrêter mon choix sur mon look préféré des dernières semaines, c’est assurément le trench de tulle rouge ombré Oscar de la Renta, ceint d’un ruban de velours noir qui remporte la première place. Élégant, féérique, original... Qui plus est, Céline le porte avec une telle nonchalance et en plein jour !

La mode n’a pas d’âge

Céline s’amuse plus que jamais, et le vêtement est pour elle un mode d’expression qu’elle manie habilement. J’ai envie de lui dire bravo et d’en demander encore et encore simplement parce qu’elle ose, qu’elle prend des risques et que ça lui va très bien. Il faut saluer l’audace. Céline, comme de plus en plus de femmes, ne se laisse pas ralentir par la cinquantaine. Bien au contraire, et c’est tant mieux. Céline prouve bien que la mode n’a pas d’âge. Photo capture d’écran, Facebook

D’ailleurs, il n’y a pas de hasard puisque son passage dans la capitale française tombait pile avec les présentations printemps-été de haute couture. L’amie et bonne cliente des plus grandes maisons était assise aux premiers rangs de leur défilé. Et vous dire son influence, Giorgio Armani et Alexandre Vauthier l’ont saluée lors de leur sortie sur la passerelle ! « Je veux faire ce que je choisis d’être. J’ai l’occasion de porter de la haute couture et tout ce qui me fait sentir belle, forte, sans peur, féminine, attirante », a-t-elle précisé à The Dan Wooton Interview.