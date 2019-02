C’est la faute à qui?

En ce beau dimanche matin, vous publiez la lettre SIGNÉE F. T-P., dans laquelle monsieur décrit en long et en large ce qu’une femme « lui a fait subir » suite à leur séparation. Il fut victime de harcèlement, de téléphones de menace, de visites impromptues dans la nuit et j’en passe. Tout ça a culminé pour lui faire perdre son entreprise et toutes ses économies.

« Monsieur F. T-P., si ce que vous décrivez dans votre lettre est vrai, mon opinion est que vous semblez être un homme qui n’a jamais appris à se tenir debout devant une femme. Peut-être pas plus devant un homme d’ailleurs. Et probablement aussi devant toute forme d’autorité. Malheureusement aujourd’hui, vous en payez le prix.

Quand vous serez décidé à vous tenir debout, à faire un peu d’introspection sur vous-même pour voir à partir de quand cela a commencé et avec qui, vous serez un peu plus avancé. En attendant, ce qui vous est arrivé avec cette femme risque très fort de se reproduire, et vous viendrez encore brailler dans les jupes de Louise, ou de toute autre femme, espérant qu’un jour, une femme quelconque vous donne le masculin qui vous manque. Bonne chance ! »

M.B.

Avec la quantité de choses pas claires et les sous-entendus contenus dans cette lettre, je pense que ce monsieur aurait avantage à aller chercher de l’aide pour comprendre la vie et les subtilités d’une saine relation humaine avant d’espérer améliorer quoi que ce soit en lui.